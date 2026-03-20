Otomobil dünyasında güvenlik standartları her geçen gün artsa da, üretim bandındaki küçük bir aksaklık büyük riskleri beraberinde getirebiliyor. Volkswagen tarafından yayınlanan son raporlara göre, tam 48.165 adet Jetta modeli mercek altına alındı. Sorunun kaynağı ise şanzıman topraklama kablosunun hatalı bağlanması.

Uzmanlar, bu kablonun doğru şekilde sabitlenmemesinin bir "açık devre" oluşturduğunu belirtiyor. Bu durum sistemin aşırı akım çekmesine, konektörlerin ısınmasına ve nihayetinde kabloların eriyerek motor bölmesinde yangın çıkmasına neden olabiliyor.

ARALIK AYINDA İLK SİNYALLER GELMİŞTİ

Volkswagen, söz konusu riski ilk olarak Aralık 2025 tarihinde sahadan gelen iki vaka ile fark etti. Yapılan detaylı teknik incelemelerin ardından Şubat ayında riskin boyutu doğrulandı ve Mart ayı başında resmi geri çağırma kararı yürürlüğe girdi.

Şu ana kadar bu arıza nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmiş değil. Ancak kayıtlar; eriyen kablo düzenekleri ve motor bölmesinde meydana gelen üç farklı yangın vakasını doğrular nitelikte.

ÜCRETSİZ ONARIM SÜRECİ BAŞLIYOR

Volkswagen, etkilenen araç sahiplerine yönelik hızlı bir çözüm planı devreye soktu. Geri çağırma kapsamındaki araçlar, yetkili bayilerde ücretsiz olarak kontrol edilecek. Teknik ekipler, şanzıman topraklama kablolarını inceleyerek bağlantı hatalarını standartlara uygun hale getirecek.

TÜRKİYE'DEKİ JETTA SAHİPLERİ RİSK ALTINDA MI?

Haberin duyulmasıyla birlikte gözler, bir dönem Türkiye yollarının en popüler modellerinden biri olan Jetta’ya çevrildi. İşte Türkiye özelindeki durum:

Pazar Kapsamı: Şu anki resmi geri çağırma kararı öncelikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarındaki araçları kapsıyor.

Satış Durumu: Volkswagen, Jetta modelinin Türkiye’deki sıfır araç satışını birkaç yıl önce durdurmuştu.

Bireysel Durum: Türkiye'de binlerce ikinci el Jetta bulunsa da, bu araçların üretim yeri ve kullanılan parça serisi ABD’deki gruptan farklılık gösterebilir. Ancak uzmanlar, benzer üretim bandından çıkan veya bireysel ithalatla gelen araç sahiplerinin dikkatli olmasını öneriyor.