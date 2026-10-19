Rusya'da meydana gelen olayda cihazın alev almasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüyerek dairenin içerisini sardı. Yangının çıktığı sırada evde şans eseri insan bulunmazken, yoğun dumandan ve alevlerden korkarak kanepenin altına saklanan bir evcil köpek, ihbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Görgü tanıkları ve elde edilen bilgilere göre, robot süpürgenin şarj ünitesinde durduğu sırada bir anda alev almasıyla yangın felaketi yaşandı.

Daireden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla güvenlik ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Evde kimsenin olmaması olası bir can kaybını önlerken, korkuyla kanepenin altına sığınan köpek ekipler tarafından tespit edilerek güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yetkililer olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yangının bataryadaki bir kısa devreden mi yoksa şarj ünitesindeki bir elektrik arızasından mı kaynaklandığı yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

Yaşanan olayın ardından uzmanlar, bu tür akıllı ev aletlerinin şarj istasyonlarında uzun süre gözetimsiz bırakılmaması, batarya ve şarj ünitelerinin muhtemel ısınma veya deformasyonlara karşı düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği konusunda kullanıcıları hayati önem taşıyan uyarılarda bulunuyor.