Elektrikli araç pazarına geçiş sürecinde stratejik bir değişikliğe giden Volkswagen, satış performansındaki düşüş ve değişen teşvik politikaları nedeniyle elektrikli SUV modeli ID.4’ün üretimini askıya alıyor. Şirket, söz konusu fabrikadaki kapasitesini daha yüksek hacimli ve kârlı olan içten yanmalı motorlu (ICE) SUV modellerine kaydıracağını duyurdu.

SATIŞLARDA SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

Üretim durdurma kararının arkasındaki en temel neden, ID.4 modelinin ABD pazarındaki satışlarında yaşanan sert gerileme olarak gösteriliyor. Volkswagen verilerine göre, 2024 yılının son çeyreğinde 646 adet satılan modelin satışları, 2025 yılının aynı döneminde %61,6’lık bir düşüşle 248 adede geriledi. Ayrıca şirketin bir diğer elektrikli modeli olan ID. Buzz’ın satışlarının da beklenen ilgiyi görmemesi nedeniyle geçtiğimiz yılın sonlarında durdurulduğu hatırlatıldı.

TEŞVİKLERİN KALDIRILMASI PİYASAYI ETKİLEDİ

Elektrikli araç satışlarındaki bu daralmada, ABD hükümetinin vergi politikalarındaki değişikliğin belirleyici olduğu ifade ediliyor. ABD Kongresi'nin, Trump yönetiminin desteğiyle 7 bin 500 dolarlık federal vergi kredisini kaldırması, tüketicilerin elektrikli araçlara olan talebini önemli ölçüde azalttı. Benzer bir tablonun diğer Amerikalı otomobil üreticilerinde de gözlemlendiği bildirildi.

TÜRKİYE PAZARINDA SATIŞLAR DEVAM EDİYOR

Volkswagen’in aldığı üretim durdurma kararı şu aşamada sadece ABD operasyonlarını kapsıyor. Yaklaşık bir yıl önce Türkiye pazarında satışa sunulan ID.4 modelinin Türkiye ve diğer küresel pazarlardaki satışı ve üretimi an itibarıyla devam ediyor.