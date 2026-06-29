Moda endüstrisinde hızlı değişen tüketici trendleri ve dijitalleşme, pazarın en köklü oyuncularını bile stratejik dönüşümlere zorluyor. Esnek üretim modelleri sayesinde dönemsel krizlerden en az etkilenen sektör olarak bilinen "hızlı moda", yeni nesil küresel aktörlerin dahil olmasıyla sert bir rekabet dalgasıyla karşı karşıya. Geleneksel perakende devleri, hem pazar paylarını korumak hem de operasyonel maliyetleri dengede tutabilmek adına radikal küçülme kararları almak durumunda kalıyor.

DİJİTAL REKABET H&M'İ KÜÇÜLMEYE ZORLUYOR

Danışmanlık şirketi McKinsey and Company’nin güncel raporları, hazır giyim sektöründeki dengelerin Shein ve Temu gibi ultra düşük maliyetli ve yüksek hızlı dijital platformlar lehine değiştiğini gösteriyor. Özellikle ABD pazarında birincil çevrimiçi moda kanalı haline gelen bu platformlar, fiziksel mağaza yükü taşımadıkları için fiyat rekabetinde öne geçiyor.

Bu yoğun pazar baskısı altında kalan H&M, mağaza ağını optimize etme kararı aldı:

Şirket, 2022 yılından bu yana dünya genelinde 600'den fazla mağazasını kapattı.

Son 6 ayda kapanışların 136'sı yılın ilk yarısında gerçekleşti.

2022 yılında 4.702 mağazası bulunan H&M Grubu, 2026'nın ilk yarısı itibarıyla lokasyon sayısını 4.038'e düşürdü.

Şirketin mali raporlarına göre, yılın ilk yarısında net satışlar %1 oranında gerileme gösterdi. Ancak envanter yönetimi ve kârlılık oranlarında iyileşme kaydedildi. Süreci değerlendiren H&M CEO'su Daniel Ervér, satışların planlananın biraz altında kalmasına rağmen envanter verimliliğinin sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

MONKİ MAĞAZALARI TAMAMEN KAPATILDI

Maliyet azaltma stratejisinin en somut adımlarından biri H&M'in alt markası Monki üzerinde uygulandı. 2023 yılında operasyonel sinerji yaratmak amacıyla Weekday çatısı altında birleştirilen Monki'nin, başlangıçta bağımsız mağaza deneyimini sürdüreceği açıklanmıştı.

Ancak artan ekonomik baskılar nedeniyle bu karardan vazgeçildi. Karar alındığında dünya genelinde 56 fiziksel mağazası bulunan Monki'nin tüm şubelerine kilit vuruldu. Marka, fiziksel perakineden tamamen çekilerek yalnızca Weekday çatısı altında dijital bir alt kategori olarak varlığını sürdürecek.

MAHALLE MAĞAZACILIĞINA DÖNÜŞ

Sektör analistleri, H&M'in çevrimiçi satış kanallarının, fiziksel mağaza kapanışlarından doğan boşluğu doldurmakta rakipleri kadar agresif bir performans gösteremediğini kaydediyor. Bu eksikliği gidermek adına şirket, yılın ikinci yarısında dijital altyapısını modernize ederek ürün çeşitliliği planlamasında hızı artırmayı hedefliyor.

Fiziksel alanda ise tamamen dijital rakiplerin taklit edemeyeceği yeni bir konsepte geçiliyor. H&M, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki yerel toplulukların tercihlerine göre şekillendirilmiş, daha küçük ölçekli "mahalle mağazaları" konseptini test etmeye başladı.

H&M'İN SORUNLARI

H&M, pazar konumlandırması açısından iki büyük yapısal sorunla karşı karşıya:

1. Hız ve Lojistik Performansı

Haftalık bazda yeni ürün tedarik edebilen Zara gibi geleneksel rakiplerinin aksine, H&M’in tedarik modelinin hâlâ 6 aylık teslim süreleriyle çalışması, markanın trendleri yakalama hızını yavaşlatıyor.

2. Sürdürülebilirlik Baskısı

McKinsey verilerine göre, küresel ölçekte tüketiciler ucuz giysileri ortalama 7 kez giydikten sonra elden çıkarıyor ve üretilen her 5 giysiden 3'ü katı atık sahalarına gidiyor. H&M, geri dönüşüm ve indirim kuponu programlarıyla kendisini sürdürülebilirlik lideri olarak konumlandırmaya çalışsa da çevre örgütleri markanın net üretim hacmi ve gerçek karbon emisyon verilerini gizlediği gerekçesiyle bu adımları eleştiriyor.