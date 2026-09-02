2021'den bu yana Pizza Hut'ın Küresel CEO'su olarak görev yapan Aaron Powell, yeni sahibin görevine devam etmesi yönündeki teklifini kabul etmedi. Powell, satış sürecinin tamamlanmasının ardından CEO'luk dahil şirketteki tüm görevlerinden ayrıldı.

OPERASYONLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ 1,5 MİLYAR DOLARA DEVREDİLDİ

Haziran ayında açıklanan satış kararı kapsamında Pizza Hut'ın ABD ve Çin ana karası dışındaki operasyonları, özel sermaye şirketi LongRange Capital'e devredildi. Söz konusu işlem 1,5 milyar dolar karşılığında gerçekleşti.

Çin'deki operasyonların da ayrı bir işlemle devredilmesiyle Pizza Hut için gerçekleştirilen satışların toplam değeri 2,7 milyar dolara ulaştı. Böylece Yum Brands'ın uzun süredir bünyesinde bulunan dünyaca ünlü pizza zincirindeki sahiplik yapısı büyük ölçüde değişti.

Satış kararının arkasında Pizza Hut'ın özellikle son dönemde yaşadığı performans sorunları bulunuyor. Marka, bazı önemli pazarlarda satışlardaki gerilemeyle mücadele ederken Yum Brands, Pizza Hut için farklı stratejik seçenekleri değerlendirmeye almış ve ardından satış yoluna gitmişti.

TÜRKİYE'DE 254 RESTORANI BULUNUYORDU

Pizza Hut'ın Türkiye operasyonları ise küresel satıştan önce önemli bir değişim yaşamıştı. Türkiye'deki Pizza Hut restoranlarını işleten İş Gıda ile Yum Brands arasındaki franchise anlaşması Ocak 2025'te feshedilmiş, karar ülkedeki 254 Pizza Hut restoranını etkilemişti.

Aynı şirketin işlettiği 283 KFC restoranıyla birlikte Türkiye genelinde toplam 537 restoran süreçten etkilenmişti. Pizza Hut şubelerinin kapanmasının ardından markanın Türkiye'deki eski operasyon yapısı sona ermişti.

Bu nedenle 2,7 milyar dolarlık küresel satış, Türkiye'de daha önce kapanan 254 restoranın doğrudan el değiştirmesi anlamına gelmiyor. Ancak Pizza Hut'ın küresel ölçekte yeni bir döneme girmesi, markanın gelecekte Türkiye pazarındaki yapılanmasının nasıl şekilleneceği konusunu da yeniden gündeme getirdi.