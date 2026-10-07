İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında dalış yapan amatör bir dalgıç, denizin yaklaşık 2-3 metre derinliğinde yüzyıllar öncesine ait altın bir sikke buldu. Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalan ve tarihî açıdan büyük önem taşıyan sikkenin, yaklaşık bin yıl öncesinden günümüze ulaşan son derece dikkat çekici bir eser olduğu belirlendi.

Geçen nisan ayında gerçekleştirilen dalış sırasında bulunan altın sikke, dalgıç tarafından İzmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edildi. Uzmanların incelemeleri sonucunda eserin, 969-976 yılları arasında Doğu Roma tahtında bulunan İmparator I. John Tzimiskes dönemine ait olduğu tespit edildi.

BİR YÜZÜNDE HZ. İSA, DİĞER YÜZÜNDE HZ. MERYEM

Tarihî değeriyle dikkat çeken altın sikkenin iki yüzünde de dönemin inanç ve imparatorluk anlayışını yansıtan özel tasvirler bulunuyor.

Sikkenin bir yüzünde, haleli Hz. İsa’nın bir elinde İncil tutarken diğer eliyle kutsama işareti yaptığı kabartma yer alıyor. Diğer yüzünde ise Hz. Meryem Ana’nın, sağ eliyle imparatoru taçlandırdığı yarım boy önden tasviri bulunuyor.

Yaklaşık bin yıl önce basılan sikkenin günümüze kadar ulaşması, eserin tarihî önemini daha da artırıyor.

DEĞERİ KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENECEK

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Savaş Gürbüz, eserin müzeye teslim edilmesinin ardından yasal prosedürün başlatıldığını belirtti.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tarihi eser bulan vatandaşların eseri en yakın müze müdürlüğüne veya mülki amire bildirmesi gerekiyor. Eser müzeye teslim edildikten sonra geçici alım belgesi düzenleniyor ve uzmanlardan oluşan komisyon tarafından inceleme yapılıyor.

Komisyonun eserin niteliğini belirlemesinin ardından envanterlik olduğuna karar verilmesi halinde kıymet takdir süreci başlatılıyor. Belirlenen bedel, eseri bulan vatandaşa ödeniyor.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Karaburun açıklarından çıkarılarak müzeye kazandırılan altın sikkenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından uzmanlara ve müze deposuna teslim edilmesi bekleniyor.

Eserin uygun görülmesi halinde ilerleyen dönemde İzmir Arkeoloji Müzesi’nde ziyaretçilerin karşısına çıkarılması planlanıyor. Böylece yaklaşık bin yıl önce Doğu Roma döneminde basılan ve denizin dibinde yüzyıllarca saklı kalan altın sikke, yeniden gün yüzüne çıkarak tarih meraklılarıyla buluşabilecek.