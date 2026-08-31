Antalya Konyaaltı Falezleri'nde son dönemde büyük ilgi gören kürek sörfü (SUP board) tutkusu, denizin altında adeta bir kayıp eşya bürosu oluşturdu. Bölgede dalış yapan profesyonel sanayi dalgıcı Ali Kılıç, falezlerin dibine batan binlerce liralık serveti gün yüzüne çıkarıyor. Kılıç, 10 ila 30 metre derinlikten çıkardığı cep telefonları, lüks gözlükler ve cüzdanları sosyal medya aracılığıyla sahiplerine ulaştırıyor.

9 AY BOYUNCA DENİZİN ALTINDA KALDI

Dalgıç Kılıç'ın dip sularından çıkardığı en şaşırtıcı eşyalardan biri ise tam 9 ay boyunca falezlerin altında kalan bir kadın cüzdanı oldu. İçindeki kimlik ve eşyaları sapasağlam şekilde sahibine ulaştırdığını belirten Ali Kılıç, "Toplam 3 kişinin telefonunu sahiplerine ulaştırdık. Kadın cüzdanını da sahibine ulaştırdık. Hanımefendi falezlerin üstünde restoranda yemek yerken kolu deyip düşürmüş cüzdanını. 9 aydır su altındaymış ve biz bulup çıkarmış olduk” dedi.

“‘BU TELEFON BENİM’ DİYEREK BİZE ULAŞTILAR”

Umutlarını kestikleri cihazları karşılarında gören tatilcilerin büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden deneyimli dalgıç, "Sosyal medyamızda görünce 'Bu telefon benim' deyip bize ulaştılar. Aşırı derecede mutlu oldular çünkü ümidi kesmişler. Telefonu su altında kim bulacak ki diye düşünmüşler" diye konuştu.

55- 60 BİN LİRALIK GÖZLÜKLER HEDİYE EDİLİYOR

Aramalarda çıkarılan güneş ve numaralı gözlüklerin piyasa değerinin oldukça yüksek olduğunu belirten Kılıç, "Şu an elimde takribi 55-60 bin liralık gözlük tutuyorum” ifadelerini kullandı. Gözlüklerin kime ait olduğunu doğrulamanın zorluğuna dikkat çeken dalgıç, çözümü hediye etmekte bulduklarını söyledi. Kılıç, "Telefonu kanıtlamak kolay çünkü fotoğrafları içinde, sim kartı içinde. Ama gözlükler için öyle değil. Biz de gözlüklerle ilgili şunu yapıyoruz. Sahibi çıkmayan gözlükleri sosyal medyadaki takipçilerimize hediye amaçlı dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZE ULAŞSINLAR BİZ BULURUZ”

Aramaları falezlerin değişken derinliklerinde yürüttüklerini aktaran Ali Kılıç, tatilcilere seslendi. Kılıç, "10 metreye de 30 metreye düşüren de var. Aslında bu arkadaşlar ne kadar dikkat ederse etsin kaza sonuçta. Kimse böyle olmasını istemez. Sonuçta orada bir maddi boyut da manevi boyut da var. Eğer olur da değerli eşyalarını düşürürlerse bize ulaşsınlar. Biz bir şekilde buluruz" açıklamasında bulundu.