Türkiye aktif fay hatlarının bulunduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle herhangi bir kent için “deprem olmaz” şeklinde kesin bir ifade kullanmak doğru değil. Bununla birlikte deprem tehlikesi Türkiye’nin her bölgesinde aynı seviyede bulunmuyor.

AFAD’ın Türkiye Deprem Tehlike Haritası, bölgeler arasındaki farklılığı ortaya koyuyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege çevresinde deprem tehlikesi daha yüksek seviyelerde görülürken bazı illerde daha düşük değerler dikkat çekiyor.

SİNOP’TA DEPREM TEHLİKESİ GÖRECE DÜŞÜK

Karadeniz kıyısında bulunan Sinop, deprem tehlikesinin görece düşük olduğu iller arasında yer alıyor. Kuzey Anadolu Fayı kentin güneyinden geçerken Sinop şehir merkezi ana fay hattına daha uzak bir konumda bulunuyor.

Bu durum, kentin Türkiye’de deprem tehlikesinin yüksek olduğu bölgelerden ayrılmasını sağlıyor. Buna rağmen Sinop için deprem riskinin tamamen bulunmadığı söylenemiyor.

KARAMAN DA DÜŞÜK DEĞERLERİN GÖRÜLDÜĞÜ İLLERDEN

İç Anadolu’da yer alan Karaman da deprem tehlikesinin görece düşük olduğu kentler arasında bulunuyor. Kentin büyük bölümü, Türkiye’nin en aktif ana fay kuşaklarının dışında kalıyor.

Fakat bu durum Karaman’da deprem yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Bölgesel faylar ve yerel zemin özellikleri nedeniyle kentteki tehlike farklı noktalarda değişebiliyor.

NİĞDE’DE İLÇELER ARASINDA FARK VAR

Deprem tehlikesinin görece düşük olduğu iller arasında Niğde de bulunuyor. İç Anadolu’nun güneyinde yer alan kentin bazı kesimlerinde, Türkiye’nin yüksek tehlike değerlerinin görüldüğü bölgelere kıyasla daha düşük değerler öne çıkıyor.

Öte yandan Niğde ve çevresinde fayların bulunması nedeniyle ilin tamamını aynı seviyede değerlendirmek mümkün değil. Deprem tehlikesi ilçeye ve bulunduğu noktaya göre değişiklik gösterebiliyor.

DÜŞÜK TEHLİKE, GÜVENLİ BİNA ANLAMINA GELMİYOR

AFAD’ın 2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile eski sistemde kullanılan “1. derece” veya “5. derece deprem bölgesi” sınıflandırmasına son verildi. Yeni haritada belirli bir noktada beklenen yer hareketi esas alınıyor.

Bu nedenle ev alırken ya da taşınırken yalnızca ilin deprem tehlikesine bakmak yeterli olmuyor. Binanın yaşı, taşıyıcı sistemi, bulunduğu zeminin özellikleri ve deprem yönetmeliğine uygunluğu da değerlendirilmesi gereken başlıca unsurlar arasında yer alıyor.