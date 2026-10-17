Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde sonbahar yağmurlarının ardından çam ormanlarında kendiliğinden yetişen çıntar mantarı (kanlıca/melki), semt pazarlarında yerini almaya başladı. Kendiliğinden yetişen yapısıyla doğanın sunduğu doğal ürünler arasında yer alan mantar, bölge halkı ve tüketiciler tarafından ilgi görüyor.

EKİME İHTİYAÇ DUYMADAN YETİŞEN ORMAN MANTARI

Herhangi bir insan müdahalesi veya tarımsal ekim olmaksızın, tamamen doğal koşullarda çam iğneleri ile dökülmüş yaprakların altındaki nemli toprakta biter. Turuncu ve kiremit tonlarındaki rengiyle ayırt edilen çıntar mantarı, kesildiğinde veya zedelendiğinde turuncu renkte bir sıvı çıkarır; bu sıvı zamanla gök mavisi ve yeşilimsi tonlara bürünür.

Lactarius ailesine ait olan tür, etli dokusunun yanı sıra protein, lif, A, C ve B grubu vitaminleri ile demir, kalsiyum ve potasyum gibi mineraller içerir.

FİYATI 250 İLA 500 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Doğadan toplanarak pazara sunulan taze çıntar mantarlarının kilogram fiyatı, döküldüğü bölgeye ve ürün miktarından kaynaklanan arz durumuna göre değişkenlik gösteriyor:

Yerel pazarlarda taze toplanan ürünlerin kilogramı 250 TL ile 500 TL arasında alıcı buluyor. İnternet üzerinden şehir dışına kargo ile gönderim yapılan kanallarda kilogram fiyatı 500 TL ile 750 TL bandında yer alıyor.

Yağışların durumuna göre doğadaki yoğunluğunun artmasıyla fiyatların gerilemesi beklenirken, sezonun başındaki kısıtlı arz nedeniyle ilk ürünler yüksek fiyattan satışa sunuluyor.

'TÜKETİRKEN DİKKAT EDİN' UYARISI YAPILDI

Doğada kendiliğinden yetişen mantar türlerinin bazı zehirli çeşitlerle benzerlik gösterebileceğini belirten uzmanlar, sadece uzman kişilerce toplanmış veya güvenilir kaynaklardan temin edilmiş ürünlerin tüketilmesi gerektiğini vurguladı.