Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise dördüncü en geniş doğal yaşam alanları arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, geçtiğimiz aylarda dikkat çeken bir doğuma sahne oldu. Parkta yaşayan Şakir ve Selvi adlı zürafa çiftinin erkek yavrusu dünyaya geldi. Böylece Türkiye’de doğan ilk zürafa kayıtlara geçti.

PARKIN YENİ MASKOTU OLDU

Yaklaşık 15 ay süren gebelik sürecinin ardından şubat ayında doğan yavru zürafa, kısa süre önce ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıkarıldı. Annesi Selvi ile birlikte parkta yaşamını sürdüren yavru, kısa sürede ziyaretçilerin ilgisini çekerek parkın yeni maskotlarından biri haline geldi.

50 BİNDEN FAZLA KİŞİ TERCİH YAPTI

Yavrunun ismini belirlemek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden bir anket düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu oylamada 50 binden fazla kişi tercih yaptı. Oylama sonucunda erkek zürafaya “Çınar” ismi verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2 Mayıs’ta sona eren anketin sonuçlarını bir televizyon programında açıklayarak yavru zürafanın adının resmen “Çınar” olduğunu duyurdu.