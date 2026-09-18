Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 6 aylık hamile 20 yaşındaki Didar Filiz, eşi K.F. ve 3 akrabasının karıştığı belirtilen kavganın ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından K.F. ile 3 akrabası gözaltına alındı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, gece saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Didar Filiz ile eşi K.F. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.F. ile 3 akrabası Filiz’i darbetti.

Çevrede bulunan diğer akrabaların müdahalesiyle kavga sona ererken, yaralanan Filiz Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Başına aldığı ağır darbeler nedeniyle tedavi altına alınan Didar Filiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından K.F. ile 3 akrabası, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.