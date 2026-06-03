Açıklanan resmi veriler, Türkiye genelinde yükseköğrenim görme oranlarındaki artışı ve illerin eğitim sürelerindeki değişimi ortaya koydu. 25-34 yaş grubundaki genç yetişkin nüfus incelendiğinde, yükseköğretim mezuniyet oranlarında kadınların erkekleri geride bıraktığı saptandı. Küresel ölçekte ise Türkiye, yüzde 44,9'luk üniversite mezuniyeti oranıyla yüzde 48,7 olan OECD ortalamasına yaklaşma eğilimini sürdürüyor.

KADIN MEZUNLARIN ORANI ERKEKLERİ GERİDE BIRAKTI

Eğitim istatistiklerinin cinsiyet dağılımı raporuna göre, 25-34 yaş grubundaki kadınların yükseköğretim mezuniyet oranı büyük bir değişim gösterdi. 2008 yılında bu yaş grubundaki kadın mezunların oranı yüzde 12,5 iken, 2025 yılı itibarıyla bu veri yüzde 50,3'e ulaştı. Aynı yaş grubundaki erkeklerin yükseköğretim mezuniyet oranı ise 2008'deki yüzde 14,6 seviyesinden 2025 yılında yüzde 41,0'e yükseldi. Bu sonuçlarla genç kadın nüfusunun yarıdan fazlasının yükseköğretim diplomasına sahip olduğu tescillendi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ŞIRNAK VE HAKKARİ'DE KAYDEDİLDİ

2025 yılı verilerine göre, Türkiye'de 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 9,6 yıl olarak hesaplandı. Bu süre erkeklerde 10,3 yıl, kadınlarda ise 8,9 yıl olarak kayıtlara geçti. 10,9 yıllık ortalamasıyla Ankara, Türkiye'nin ortalama eğitim süresi en uzun şehri unvanını korudu. Ankara'yı sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Yalova takip etti. Listenin son sırasında 7,6 yılla Ağrı yer alırken; Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van alt sıralardaki diğer iller oldu.

2016-2025 yılları arasında ortalama eğitim süresini en çok artıran iller incelendiğinde ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yükseliş dikkat çekti. Eğitim süresi artış hızında şampiyon olan iller şu şekilde sıralandı:

Şırnak: %48,5 artış

Hakkari: %40,4 artış

Muş: %35,7 artış

Şanlıurfa: %35,5 artış

Van: %33,1 artış

Eğitim süresi artış hızının en düşük kaldığı iller ise altyapı doymuşluğuna ulaşan Ankara (yüzde 13,2), Eskişehir (yüzde 14,5) ve Tekirdağ (yüzde 14,6) olarak belirlendi.

EBEVEYN EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARA ETKİSİ VERİLERE YANSIDI

TÜİK raporunda, 6 yaş ve üzeri nüfustaki okuma yazma bilenlerin oranının 2008 yılındaki yüzde 91,8 seviyesinden 2025'te yüzde 97,9'a yükseldiği bildirildi.

Araştırmanın ebeveyn eğitim seviyesinin çocuklar üzerindeki etkisini inceleyen bölümünde ise çarpıcı sonuçlar elde edildi. Verilere göre, annesi üniversite mezunu olan bireylerin yüzde 84,2'si yükseköğretimi başarıyla tamamlıyor. Babası üniversite mezunu olan bireylerde bu oran yüzde 80,4 seviyesinde kalıyor. Öte yandan, annesinin eğitim seviyesi ortaokul ve altı olan fertlerin ise yalnızca yüzde 29,4'ünün yükseköğretime erişebildiği saptandı.