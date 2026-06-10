Türkiye otomotiv pazarında en az arıza çıkarma oranına sahip 10 otomobil modeli mülki verilerle belirlendi. Yüksek bakım masraflarından kaçınan tüketicilerin araç tercihlerini doğrudan etkileyecek bu sıralamada, Japon ve Avrupalı üreticilerin ekonomik modelleri öne çıktı.

Türkiye otomotiv pazarında en az arıza çıkarma oranına sahip 10 otomobil modeli mülki verilerle belirlendi. Yüksek bakım masraflarından kaçınan tüketicilerin araç tercihlerini doğrudan etkileyecek sıralama, parça bulunabilirliği ve dayanıklılık kriterlerine göre hazırlandı.

İŞTE EN AZ ARIZA VEREN 10 OTOMOBİL MODELİ

Toyota Corolla (1.6 Benzin): Düşük arıza oranı, yüksek dayanıklılık, bol ve uygun fiyatlı yedek parça avantajı sunuyor.

Honda Civic (1.6 Benzin): Uzun motor ömrü, sorunsuz sürüş deneyimi ve yüksek işçilik kalitesiyle öne çıkıyor.

Toyota Yaris (1.5 Hybrid): Hibrit teknolojisi sayesinde yüksek yakıt tasarrufu ve şehir içi kullanımda düşük arıza oranı sağlıyor.

Hyundai i20 (1.4 Benzin): Az arıza yapan motor yapısı, uygun bakım maliyeti ve erişilebilir yedek parça tedariki sunuyor.

Renault Clio (1.0 TCe): Turbo beslemeli motoruna rağmen yüksek dayanıklılık, yakıt ekonomisi ve yaygın servis ağı barındırıyor.

Fiat Egea (1.4 Benzin): Türkiye şartlarına tam uyumu, uygun fiyatlı parça yapısı ve uzun ömürlü mekaniğiyle listeleniyor.

Volkswagen Polo (1.0 MPI): Sağlam mekanik altyapısı, düşük arıza frekansı ve yüksek malzeme kalitesiyle dikkat çekiyor.

Skoda Fabia (1.0 MPI): Basit ve dayanıklı motor mimarisi, düşük arıza oranı ve geniş iç hacim avantajı getiriyor.

Dacia Sandero (1.0 SCe): Ekonomik ve dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor; düşük bakım maliyetiyle fiyat-performans odaklı tercih ediliyor.

Suzuki Swift (1.2 Benzin): Hafif ve sağlam gövde yapısıyla sorunsuz bir kullanım sunuyor. Ancak Türkiye pazarındaki düşük talep nedeniyle ikinci el ilanları aylarca yayında kalıyor.