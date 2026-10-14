Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemi itibarıyla Türkiye genelinde illere göre trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayılarını açıkladı. Yayınlanan son verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir en fazla araca sahip şehirler olarak sıralamadaki ilk üç yerini korudu.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ZİRVEDE HANGİ İLLER YER ALIYOR?

Açıklanan resmi kayıtlara göre İstanbul 6 milyon 389 bin 751 araçla Türkiye'nin en büyük motorlu taşıt yoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Sıralamanın zirvesindeki İstanbul'u 3 milyon 89 bin 991 araçla başkent Ankara ve 2 milyon 144 bin 373 araçla İzmir takip ediyor.

BİR MİLYON BARAJINI AŞAN BÜYÜKŞEHİRLER

Güncel rakamlar doğrultusunda Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısının bir milyon sınırını geçtiği toplam altı il bulunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Antalya, Bursa ve Konya da bir milyondan fazla aracın kullanıldığı şehirler kategorisinde yer alıyor.

Listenin ilk yirmi sırasını yoğun nüfuslu büyükşehirler ile sanayi ve tarım merkezleri oluşturuyor. Adana, Mersin ve Manisa gibi şehirler düzenli artış göstererek bir milyon barajına en çok yaklaşan iller olarak öne çıkıyor.

EN ÇOK ARACA SAHİP İLK 20 İLİN SIRALAMASI

TÜİK verileri doğrultusunda Türkiye genelinde en çok motorlu kara taşıtının bulunduğu ilk 20 il şu şekilde sıralandı:

20.Eskişehir: 402.599

19.Sakarya: 443.314

18.Kayseri: 531.295

17.Samsun: 549.388

16.Denizli: 596.636

15.Kocaeli: 655.470

14.Aydın: 682.853

13.Balıkesir: 707.350

12.Hatay: 720.130

11.Gaziantep: 779.831

10.Muğla: 783.038

9.Manisa: 861.619

8.Mersin: 911.961

7.Adana: 977.169

6.Konya: 1.013.328

5.Bursa: 1.363.345

4.Antalya: 1.717.112

3.İzmir: 2.144.373

2.Ankara: 3.089.991

1.İstanbul: 6.389.751