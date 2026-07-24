İsim ve soyisimler, bireylerin resmi kimliğinin ayrılmaz bir parçası olsa da bazı soyadları taşıdığı anlam nedeniyle yıllar içinde en çok değiştirilenler arasına girdi. Günlük hayatta alay konusu olabilen ya da olumsuz çağrışımlar yapan soyadları, birçok vatandaşı mahkeme kararıyla soyadını değiştirmeye yöneltti.

Paylaşılan verilere göre, Türkiye'de en fazla değiştirilen 10 soyadı şöyle sıralandı:

Top

Koyun

Satılmış

Coşkun

Çakal

Deli

Karabaş

Çürük

Çıplak

Kör

Söz konusu soyadlarının ortak noktası ise günlük kullanımda farklı anlamlar taşıması ve zaman zaman sahiplerini sosyal yaşamda zor durumda bırakabilecek çağrışımlara neden olması. Bu nedenle birçok kişi, yasal yollarla soyadını değiştirmeyi tercih ediyor.