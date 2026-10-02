Türkiye'de artan yaşam maliyetleri ve esnek çalışma modellerinin artmasıyla birlikte vatandaşlar ek gelir fırsatlarına yöneldi. Sıfır sermayeyle bir maaştan fazla kazandıran yeni sektör öne çıktı. Akıllı telefon, temel bir kurgu programı ve doğru bir stratejiyle yürütülen "sosyal medya ve video kurgu" hizmetleri; klinikler, restoranlar, emlakçılar ve butikler gibi yerel işletmelerin ilk tercihi haline gelerek Türkiye'nin en karlı ek iş modeli olarak öne çıkıyor.

AYDA 90 BİN LİRA KAZANDIRIYOR

Geleneksel ek iş modellerinin aksine, zamanı mekana bağımlı kılmayan ve döviz odaklı işlerle yarışan yerel sosyal medya kurguculuğu, son dönemde Türkiye’de finansal özgürlük arayanların radarına girdi. Özellikle kısa dikey video içeriklerinin (Reels ve TikTok) ticaretteki baskın gücü, küçük ve orta ölçekli işletmeleri profesyonel destek almaya yönlendiriyor.

SIFIR SERMAYEYLE EK GELİR KAPISI OLDU

Güzellik merkezleri, diş klinikleri veya mahalle restoranları müşteri çekebilmek için sosyal medya içeriklerine önem vermeye başladı. Büyük ajanslara yüksek bütçeler ayırmak istemeyen işletmeler, çözümü bireysel çalışan freelance kurgucularda ve sosyal medya yöneticilerinde buldu. Bu durum, mesai saatleri dışında veya hafta sonları birkaç saatini ayıranlar için düzenli bir ek gelir kapısına dönüştü.

4-5 MÜŞTERİYLE İKİNCİ MAAŞ KAZANILIYOR

Sektörde uygulanan kazanç modeli tamamen aylık sabit anlaşmalara dayanıyor. Küçük bir işletmeye ayda 8-10 kısa video içeriği kurgulayıp sosyal medya hesabını yönetmenin bedeli işletme başına ortalama 8.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor. Haftada toplam 5 ila 8 saatini çekim ve kurguya ayıran bir kişi, portföyüne kattığı 4-5 marka sayesinde ayda 35.000 TL ile 90.000 TL arasında değişen düzenli bir ek gelir kazanıyor.

SERMAYE GEREKTİRMİYOR TELEFONU OLAN HERKES YAPIYOR

Bu ek iş modelini diğerlerinden ayıran en büyük avantaj yüksek bir başlangıç sermayesine gerek olmaması. Güncel bir akıllı telefonu olan herkes bu alanda hizmet verebiliyor. İşletme sahipleri karmaşık prodüksiyonlar yerine samimi, hızlı ve trendlere uygun dikey videolar talep ettiği için süreç oldukça hızlı ilerliyor.

MÜŞTERİ NASIL BULUNUYOR?

Sisteme adım atmak isteyenlerin uyguladığı en yaygın yöntem, doğrudan çevrelerindeki veya sosyal medyadaki potansiyel işletmelerle iletişime geçmek. İşletmenin mevcut hesaplarındaki eksikleri tespit edip 1-2 örnek ücretsiz demo video hazırlayarak sunum yapan kurgucular, kısa sürede uzun vadeli müşteri anlaşmaları imzalayabiliyor.