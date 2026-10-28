Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan milyonlarca kişi, aralarında hiçbir akrabalık bağı bulunmamasına rağmen resmi kayıtlarda aynı soyadını paylaşıyor. Nüfus kayıtlarından derlenen resmi verilere göre, Türkiye nüfusunda en çok tescil edilen soyisimlerin dağılımı ve kişi sayıları netleşti.

HER 73 KİŞİDEN BİRİNİN SOYADI BU

Listenin birinci basamağında yer alan soyadı, Türkiye genelinde her 73 kişiden birinin kimlik kartında yer alarak tarihi bir rekora imza attı. Yıllardır zirvedeki yerini koruyan bu ismi, doğa ve güç temalı diğer yaygın soyisimler takip etti.

İlk 10 sırada yer alan soyadları ve bu isimleri taşıyan kişi sayıları ise şu şekilde sıralandı:

1. Yılmaz: 1 milyon 171 bin kişi

2. Kaya: 888 bin 828 kişi

3. Demir: 864 bin 643 kişi

4. Çelik: 710 bin 598 kişi

5. Yıldız: 690 bin 153 kişi

6. Şahin: 683 bin 206 kişi

7. Yıldırım: 661 bin 503 kişi

8. Öztürk: 583 bin 451 kişi

9. Aydın: 577 bin 350 kişi

GÜÇ VE DOĞA TEMALARI ÖN PLANDA

Açıklanan veriler incelendiğinde, Türkiye'de Soyadı Kanunu'nun yürürlüğe girdiği günden bu yana tercih edilen isimlerde dayanıklılık, güç ve gökyüzü unsurlarının ağırlıkta olduğu görülüyor. "Kaya", "Demir" ve "Çelik" gibi sert doğa unsurlarını simgeleyen isimlerin yanı sıra "Yıldız", "Şahin" ve "Aydın" gibi soyadları da yüz binlerce vatandaşın ortak paydası olmaya devam ediyor.