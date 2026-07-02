Türkiye otomotiv sektöründe 2026 yılının Haziran ayına ilişkin satış rakamları açıklandı. Piyasada beklenen canlanma gerçekleşmezken, hem otomobil hem de hafif ticari araç satışlarında geçen yılın aynı ayına göre dikkat çekici bir gerileme yaşandı.

Açıklanan verilere göre, Haziran 2026 döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 105 bin 41 araç satışı gerçekleştirildi.

EN FAZLA OTOMOBİL SATAN MARKALAR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından paylaşılan verilere göre, Haziran 2026'da Türkiye'de en yüksek satış adedine ulaşan markalar ve satış rakamları şöyle sıralandı:

RENAULT: 15.412

FIAT: 9.791

VOLKSWAGEN: 7.713

PEUGEOT: 6.555

CITROEN: 5.703

TOYOTA: 5.674

HYUNDAI: 5.415

OPEL: 5.012

TOGG: 4.503

FORD: 4.481

SKODA: 4.229

MERCEDES-BENZ: 3.806

BMW: 2.875

KG MOBILITY (SSANGYONG): 2.753

NISSAN: 2.507

CHERY: 2.300

KIA: 2.258

VOLVO: 1.681

AUDI: 1.671

DACIA: 1.581

OMODA & JAECOO: 1.567

MINI: 1.470

HONDA: 1.134

CUPRA: 762

JEEP: 687

SEAT: 561

SUZUKI: 447

FOTON: 441

IVECO: 404

TESLA: 398

ISUZU: 227

MG: 219

PORSCHE: 177

LAND ROVER: 149

TENAX: 100

ALFA ROMEO: 89

DS: 88

BYD: 83

ALPINE: 27

LEXUS: 22

SUBARU: 21

MASERATI: 12

GMC: 7

MAXUS: 7

BENTLEY: 5

LAMBORGHINI: 5

ASTON MARTIN: 3

CADILLAC: 3

FERRARI: 3

CHEVROLET: 1