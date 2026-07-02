Türkiye otomotiv sektöründe 2026 yılının Haziran ayına ilişkin satış rakamları açıklandı. Piyasada beklenen canlanma gerçekleşmezken, hem otomobil hem de hafif ticari araç satışlarında geçen yılın aynı ayına göre dikkat çekici bir gerileme yaşandı.
Açıklanan verilere göre, Haziran 2026 döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 105 bin 41 araç satışı gerçekleştirildi.
EN FAZLA OTOMOBİL SATAN MARKALAR
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından paylaşılan verilere göre, Haziran 2026'da Türkiye'de en yüksek satış adedine ulaşan markalar ve satış rakamları şöyle sıralandı:
RENAULT: 15.412
FIAT: 9.791
VOLKSWAGEN: 7.713
PEUGEOT: 6.555
CITROEN: 5.703
TOYOTA: 5.674
HYUNDAI: 5.415
OPEL: 5.012
TOGG: 4.503
FORD: 4.481
SKODA: 4.229
MERCEDES-BENZ: 3.806
BMW: 2.875
KG MOBILITY (SSANGYONG): 2.753
NISSAN: 2.507
CHERY: 2.300
KIA: 2.258
VOLVO: 1.681
AUDI: 1.671
DACIA: 1.581
OMODA & JAECOO: 1.567
MINI: 1.470
HONDA: 1.134
CUPRA: 762
JEEP: 687
SEAT: 561
SUZUKI: 447
FOTON: 441
IVECO: 404
TESLA: 398
ISUZU: 227
MG: 219
PORSCHE: 177
LAND ROVER: 149
TENAX: 100
ALFA ROMEO: 89
DS: 88
BYD: 83
ALPINE: 27
LEXUS: 22
SUBARU: 21
MASERATI: 12
GMC: 7
MAXUS: 7
BENTLEY: 5
LAMBORGHINI: 5
ASTON MARTIN: 3
CADILLAC: 3
FERRARI: 3
CHEVROLET: 1