Türkiye'de ilk kez 2015 yılının ekim ayında satışa sunulan ve uzun yıllardır otomotiv pazarının en çok satan aracı olma özelliği taşıyan Fiat Egea, haziran ayından sonra üretilmeyecek.





Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding'in hakim hissedar olduğu Tofaş, geçtiğimiz yıl yayınladığı duyuru ile Fiat Egea üretimine yıl sonu itibarıyla son verileceğini açıklamış, daha sonra üretimi durdurma kararının Haziran 2026'ya ertelendiği ilan edilmişti.



Söz konusu modelin tasfiye çalışmalarında sona gelinirken, haziran ayı itibarıyla son Fiat Egea modelleri üretim bandından inecek ve otomobilin üretimine tamamen son verilecek.





YERİNE YENİ MODEL TANITILACAK



Tofaş, Egea'dan boşalan üretim kontenjanını ise ilerleyen günlerde yapılacak lansman ile kamuoyuna duyurulacak yeni bir modelle dolduracak.