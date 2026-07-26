Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en çok tercih edilen renk gri, en çok satan marka ise Renault oldu.

TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk altı ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739 seviyesine geriledi. Söz konusu dönemde trafiğe katılan toplam taşıtların 456 bin 50'sini otomobiller oluşturdu.

İLK YARIYILDA KAÇ ARAÇ TRAFİĞE KATILDI?

Trafik tescil verileri incelediğinde toplam araç sayısında düşüş gözlenirken, pazara giren araçların büyük bölümünün binek otomobillerden oluştuğu tespit edildi. 6 aylık süreçte trafiğe kaydı yapılan 456 bin 50 adet otomobil arasında gri ve beyaz renkler açık ara ilk iki sırada yer aldı.

SÜRÜCÜLER EN ÇOK HANGİ RENKLERİ TERCİH ETTİ?

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Gri: 190.529

Beyaz: 117.004

Siyah: 54.144

Mavi: 44.877

Yeşil: 25.379

Kırmızı: 14.634

Kahverengi: 5.988

Turuncu: 1.576

Sarı: 1.370

Bilinmiyor: 549

EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI HANGİLERİ OLDU?

Yılın ilk yarısında markalara göre trafiğe kaydı gerçekleştirilen araç sayılarında Renault liderliği üstlendi. En çok kaydı yapılan ilk 10 otomobil markası ve tescil sayıları şu şekilde sıralandı:

Renault: 15.136

Hyundai: 5.248

Volkswagen: 4.908

Fiat: 4.791

Toyota: 3.825

Peugeot: 3.695

Mercedes-Benz: 3.022

Citroen: 2.272

BMW: 2.077

Togg: 2.073