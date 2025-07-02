Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le birlikte 2021 yılı nisan ayında Ankara’yı ziyaret eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme sırasında, koltuğa değil de kanepeye oturtulduğu için kriz çıkartan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, şimdi Brüksel’deki koltuğu tehlikede.

ANKARA’DA "SOFAGATE“ PATLAMIŞTI

Dünya literatürüne "Sofagate“ olarak geçen skandal, Ankara- Brüksel ve Berlin arasında hayli tartışmalar çıkarmıştı ve Ankara "cinsiyetçi davranmakla" suçlanmıştı. Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, oturma üzeninin Avrupa Konseyi tarafının talepleri doğrultusunda yapıldığını söylemişti. Kriz o dönem aşılırken, şimdi Ursula von der Leyen, başka bir koltuk kriziyle uğraşıyor.

Avrupa Birliği Komisyonu’na karşı, Romanyalı AP Milletvekili Georghe Piperea tarafından başlatılan bir girişimle "güvensizlik önergesi“ verildi. 72 milletvekilinin görüşme için oy verdiği belirtiliyor. Bu nedenle, önerge gündeme alındı ve önümüzdeki hafta görüşülecek.

ÜÇ AYRI GÜVENSİZLİK GEREKÇESİ

Güvensizlik oylamasının gerekçesi, koronavirüs aşılarının tedariki sırasında von der Leyen ile ABD ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’su arasında geçen WhatsApp görüşmeleri. Von der Leyen’in bunlarla ilgili bilgi vermemesi milletvekillerini kızdırdı. Diğer eleştiriler ise 4 milyar Euro’luk korona aşısının kullanılmadan çöpe atılması ve Komisyonun Dijital Hizmetler Yasası’nı yanlış yorumlayıp Romanya ve Almanya’daki seçimleri etkilemiş olması iddiası.

Oylama yapılsa bile, güvensizlik önergesi için 680 milletvekilinden en az 361’inin oyu gerekecek. Katılım tam olursa, güvensizlik oyu için gereken vekil sayısı 480 olacak. Önergecilerin bu sayıyı bulmasına pek imkan verilmiyor.