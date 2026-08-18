Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı Abbashalimpaşa Mahallesi, kare ve dikdörtgen bloklardan oluşan nizami yerleşim yapısıyla Türkiye'deki özgün mimari örneklerinden birini oluşturuyor. 1912 Balkan Savaşları sonrasında Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinden göç eden soydaşlarca kurulan yerleşimde, 113 yıldır mevcut imar planının dışına hiç çıkılmadı.

KÖYÜN İMAR PLANI 113 YILDIR NASIL KORUNDU?

Sakarya Nehri'nin doğduğu topraklarda kurulan mahallede, kuruluş aşamasında her haneye 120 dekar tarla ve 700 metrekare arsa tahsis edildi. Hazırlanan plana milimetrik olarak uyularak inşa edilen yerleşimde Cumhuriyet döneminde de aynı doku titizlikle sürdürüldü. Bugüne kadar yıkılıp yeniden yapılan hiçbir bina belirlenen ızgara planın dışına taşmadı.

ABBASHALİMPAŞA İSMİ NEREDEN GELİYOR?

İlk yıllarında saray çiftlikleri geleneğini yaşatan "Mandıra" adıyla anılan köyün ismi, 30 Aralık 1914 tarihinde Hüdavendigar (Bursa) Vilayeti kararıyla değiştirildi. Bölge halkının talebiyle köye; eski Bursa Valisi, Bayındırlık Bakanı ve Osmanlı Sadrazamı Said Halim Paşa'nın kardeşi olan Abbas Halim Paşa'nın adı verildi.

SOKAK PLANINDAKİ MİMARİ İNCELLİKLER NELER?

Kuş bakışı görünümüyle İspanya'nın Barcelona kentindeki ızgara kentsel planı andıran mahallede tüm sokaklar birbirine tamamen paralel ve dik açılarla kesişiyor. Cetvelle çizilmişçesine nizami bir yerleşime sahip olan Abbashalimpaşa'da hiçbir dar sokak veya çıkmaz sokak yer almıyor.