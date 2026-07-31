Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlere yönelik dikkat çeken bir uyarı gündeme geldi. İngiliz seyahat içerik üreticisi Jake Callum-Hollins, özellikle alışverişlerde yabancı para birimiyle ödeme yapan turistlerin farkında olmadan daha fazla ödeme yapabildiğini belirterek önemli tavsiyelerde bulundu.

YABANCI PARA İLE ÖDEME YAPMAYIN

TikTok üzerinden paylaşım yapan Callum-Hollins, Türkiye'de alışveriş yaparken euro veya sterlin kullanmanın turistler açısından dezavantaj oluşturabileceğini söyledi. Deneyimlerine dayanarak konuşan içerik üreticisi, mağazalarda yabancı para birimiyle fiyat gösterilmesinin dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu ifade etti.

Callum-Hollins, Türkiye'de fiyatların Türk lirası üzerinden belirtilmesi gerektiğini hatırlatarak, bazı işletmelerin yabancı para birimiyle ödeme almayı tercih ettiğini öne sürdü. Bunun, döviz bozdurma sürecinde işletmelere ek kazanç sağlayabildiğini savundu.

PARA ÜSTÜNDE FARK OLUŞABİLİYOR

İçerik üreticisine göre turistlerin en sık karşılaştığı durumlardan biri de para üstü hesaplamaları. Yabancı para ile ödeme yapıldığında para üstünün çoğu zaman Türk lirası olarak verildiğini belirten Callum-Hollins, bu süreçte uygulanan kur nedeniyle turistlerin beklediklerinden daha fazla ödeme yapabildiğini iddia etti.

KARTLA ÖDEMEYE DE DİKKAT ÇEKTİ

Callum-Hollins, banka kartıyla yapılan ödemelerde de dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Kartlı ödemelerde işlemin Türk lirası üzerinden yapılması gerektiğini belirten içerik üreticisi, turistlerin döviz kurunu bilmediği varsayılarak farklı tutarların girilebildiğini öne sürdü.

FAZLA ÖDEMEMEK İÇİN BU ÖNERİYİ PAYLAŞTI

İngiliz gezgin, gereksiz fazla ödeme riskini azaltmak isteyen turistlere alışverişlerde mümkün olduğunca Türk lirası kullanmalarını tavsiye etti. Kartla ödeme yapılacaksa da işlem öncesinde tutarın Türk lirası cinsinden teyit edilmesini ve ekranda görünen miktarın kontrol edilmesini önerdi. Bu sayede olası kur farkı kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçilebileceğini ifade etti.