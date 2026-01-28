Gıda sektöründe derinleşen mali kriz, köklü ve ihracat ağırlıklı firmaları da etkisi altına aldı. Yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren Cenkci Turşuculuk, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato sürecine girdi.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

T.C. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Cenkci Turşuculuk Gıda Tur. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ile birlikte OnDa Salamura Konserve Zeytin ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. hakkında 23 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının tespiti için 3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirdi. Şirketler hakkında ihtiyati tedbir kararı da alındı.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Konkordato davasının duruşması 10 Nisan 2026 tarihinde görülecek. Alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçe ile itirazda bulunabilecek.

40 YILDIR ÜRETİM YAPIYORDU

Cenkci Turşuculuk, 1985 yılında İzmir Pınarbaşı’nda “Üstün Turşu” adıyla kuruldu. Artan talep ve ihracat hedefleri doğrultusunda 2000 yılında Torbalı’daki 7 bin metrekare açık, 5 bin metrekare kapalı alana sahip tesisine taşındı. Cenkci markasıyla üretim yapan firma, aynı zamanda Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında özel markalı (private label) üretim de gerçekleştiriyordu.