Türkiye’de kahvaltı sofralarından fırın tezgahlarına kadar geniş bir alanda severek tüketilen haşhaş, sınır dışına çıkıldığında ciddi hukuki engellerle karşılaşıyor. Anadolu kültüründe binlerce yıllık geçmişe sahip olan ve özellikle hamur işlerinde ezme veya tohum halinde sıklıkla kullanılan haşhaş, dünyadaki bazı ülkelerin katı uyuşturucu mevzuatları gereği tamamen yasaklı maddeler arasında yer alıyor.

Anadolu mutfağında çöreğin, pidenin ve bükmenin vazgeçilmezi olan bu geleneksel lezzet, ham maddesinde bulunan alkaloid bileşenleri nedeniyle bazı dünya ülkelerinde narkotik riski taşıyan bir madde olarak sınıflandırılıyor.

ANADOLU’DA GELİR KAYNAĞI

Türkiye, Birleşmiş Milletler denetimi altında yasal haşhaş üretimi yapan dünyadaki lider ülkelerden biri konumunda bulunuyor. Afyonkarahisar, Denizli, Uşak ve Konya başta olmak üzere İç Anadolu ve Ege bölgelerinde tarımı yapılan haşhaş, hem tıp sektöründe ağrı kesici ilaçların yapımında kullanılıyor hem de mutfak kültürünün ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Haşhaşlı çörekten katmere kadar her gün milyonlarca kişinin tükettiği ürünler, Türkiye'de tamamen yasal ve güvenli bir gıda maddesi olarak kabul ediliyor.

3 ÜLKEDE SUÇLU DURUMUNA DÜŞEBİLİRSİNİZ

Türkiye’de günlük hayatın sıradan bir parçası olan haşhaş tohumu ve haşhaşlı gıdalar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Singapur gibi ülkelerde sert gümrük kurallarına takılıyor. Bu ülkelerin narkotik yasalarına göre, haşhaş tohumları afyon bitkisinden elde edildiği için "yasaklı madde" kategorisinde değerlendiriliyor.

Söz konusu ülkelere seyahat eden yolcuların yanlarında götürdükleri haşhaşlı çörek, haşhaş ezmesi veya paketteki haşhaş tohumları, gümrük kapılarında doğrudan uyuşturucu kaçakçılığı kapsamında değerlendirilebiliyor.