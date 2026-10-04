Türkiye’de yatırım fonu sektöründe patlak veren kriz derinleşmeye devam ediyor. Toplam 131 fonun tasfiyeye alınmasıyla başlayan ve yaklaşık yarım milyon yatırımcıyı etkileyen süreç, Borsa İstanbul üzerinde de sert kayıplara yol açtı.

Ana endeks, eylül ayında 2008 yılından bu yana en kötü aylık performansını sergiledi. Reuters’ın 2 Ekim 2026 tarihli analizinde krizin oluşumu, soruşturmanın kapsamı ve yatırımcıları bekleyen süreç ele alındı.

JPMORGAN’DAN EKONOMİK BÜYÜME UYARISI

Yaşanan çalkantının etkilerinin yalnızca fon piyasası ve Borsa İstanbul ile sınırlı kalmayabileceği değerlendiriliyor. ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan analistleri, fon sektöründeki krizin Türkiye ekonomisi üzerinde daha geniş çaplı sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Banka analistleri, mevcut krizin Türkiye için öngörülen 2026 yılı yüzde 3’lük GSYH büyüme tahmini üzerinde anlamlı aşağı yönlü riskler oluşturduğunu ifade etti.

TASFİYE SÜRECİ VE ÖDEME PLANI NASIL İŞLEYECEK?

Piyasalardaki olumsuz etkileri sınırlamak amacıyla krizden etkilenen bazı hisselerin endekslerden çıkarılmasını içeren düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yapılan adımların ardından Borsa İstanbul ana endeksi perşembe gününü yüzde 2,5 yükselişle kapattı. SPK tarafından yapılan açıklamaya göre tasfiye işlemleri altı aya kadar sürecek.

Süreç kapsamında, belirli fonlarda net yatırımı 1 milyon TL’nin altında olan yatırımcılara paralarının tamamı ödenirken, 1 milyon TL ve üzerinde yatırımı olanlara ilk aşamada 1 milyon TL ara ödeme yapılması öngörülüyor. Ayrıca TMSF, tasfiye öncesi fon satışlarından sağlanan ve "aşırı kazanç" olarak nitelendirilen tutarları gönüllü iade etmek isteyenler için özel hesaplar açtı.

GERÇEK KAYIP TUTARI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Tasfiye takviminin açıklanmasına karşın yatırımcıların uğradığı gerçek kaybın miktarı henüz netleşmiş değil. Tasfiye kapsamındaki fonların toplam varlığının 20 milyar doların üzerinde bulunması, kayıp miktarının 20 milyar dolar olduğu anlamına gelmiyor.

Gerçek kaybı, fonların elinde bulundurduğu varlıkların hangi fiyatlardan nakde çevrilebileceği belirleyecek. Fonların büyük bölümünün işlem hacmi düşük hisseler taşıması tasfiyeyi zorlaştıran bir unsur olarak öne çıkarken, süreç sonunda yatırımcıların varlıklarının ne kadarını geri alabileceği takip ediliyor.