TÜİK istihdam verileri ve güncel sektör ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye'de geleceği en parlak 20 lisans bölümü netleşti. Sağlık, havacılık ve yeni nesil teknoloji odaklı liste, mezunların doğrudan iş gücüne katılım oranlarını ortaya koyuyor.
SAĞLIK VE HAVACILIKTA YÜKSEK İSTİHDAM
Verilerde mezuniyet sonrası işe yerleşme hızı ve gelir potansiyeli en yüksek alanların başında sağlık ile havacılık sektörleri yer alıyor.
- Tıp
- Pilotaj
- Dil ve Konuşma Terapisi
- Eczacılık
- Diş Hekimliği
- Ebelik
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Hemşirelik
MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ BÖLÜMLERİ ÖNE ÇIKTI
Yapay zekâ ve savunma sanayiindeki gelişmeler, mühendislik disiplinlerine olan doğrudan talebi artırdı.
- Matematik Mühendisliği
- Uçak Mühendisliği
- Uzay Mühendisliği
- Yazılım Mühendisliği
- Bilgisayar Mühendisliği
- Yapay Zekâ Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
EĞİTİM VE DİJİTAL GÜVENLİKTE ARTTI
Sektörel uzmanlaşma gereksinimi doğrultusunda nitelikli iş gücü açığı bulunan spesifik disiplinler listede üst sıralarda yer buldu.
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- Veri Bilimi / İstatistik
- Siber Güvenlik