TÜİK istihdam verileri ve güncel sektör ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye'de geleceği en parlak 20 lisans bölümü netleşti. Sağlık, havacılık ve yeni nesil teknoloji odaklı liste, mezunların doğrudan iş gücüne katılım oranlarını ortaya koyuyor. SAĞLIK VE HAVACILIKTA YÜKSEK İSTİHDAM Verilerde mezuniyet sonrası işe yerleşme hızı ve gelir potansiyeli en yüksek alanların başında sağlık ile havacılık sektörleri yer alıyor. Tıp

Pilotaj

Dil ve Konuşma Terapisi

Eczacılık

Diş Hekimliği

Ebelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ BÖLÜMLERİ ÖNE ÇIKTI Yapay zekâ ve savunma sanayiindeki gelişmeler, mühendislik disiplinlerine olan doğrudan talebi artırdı. Matematik Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Yapay Zekâ Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği EĞİTİM VE DİJİTAL GÜVENLİKTE ARTTI Sektörel uzmanlaşma gereksinimi doğrultusunda nitelikli iş gücü açığı bulunan spesifik disiplinler listede üst sıralarda yer buldu. Özel Eğitim Öğretmenliği

Veri Bilimi / İstatistik

Siber Güvenlik

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