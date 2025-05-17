2024’ün ilk çeyreğinde işgücüne katılmama nedenini ‘emeklilik’ olarak söyleyenlerin sayısı 4 milyon 628 bin kişiyken, 2025’in ilk çeyreğinde bu sayı 3 milyon 903 bine düştü. Yine aynı dönemler arasında iş bulma ümidini kaybedenlerin sayısı da 2 milyon 73 binden 2 milyon 779 bine yükseldi.

NEDENİ DÜŞÜK AYLIKLAR

Sosyal medyada ‘Türkiye'de gerçek emeklilik hayal’ başlığıyla paylaşım yapan iktisatçı Prof. Dr. Aziz Çelik şu ifadeleri kullandı: “Emeklilerin yüzde 68'i ya çalışıyor ya iş arıyor. TÜİK verilerine göre emekli olduğu için işgücüne katılmayanların sayısı 3.9 milyona geriledi. Bu aslında fiili emekli sayısı. Diğer emekliler ya çalışıyor ya iş arıyor. Böylece yaşlılık aylığı alan 12.1 milyon emeklinin 8.2 milyonu ya çalışıyor ya da iş arıyor durumda. Kuşkusuz bu tablonun en önemli nedeni düşük emekli aylıkları!”