Üniversite tercihi yapacak gençler, mezuniyet sonrasında iş bulma imkânı yüksek ve iyi kazanç sağlayan mesleklere yöneliyor. Son dönemde dikkat çeken alanlardan biri de hava trafik kontrolörlüğü oldu. Havalimanlarında ve radar merkezlerinde görev yapan kontrolörler, uçakların güvenli şekilde hareket etmesini sağlıyor. Sorumluluğu oldukça yüksek olan meslek, maaş olanaklarıyla da merak ediliyor.

HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİNİN MAAŞLARI NE KADAR?

Hava trafik kontrolörlüğü, havacılık sektöründe yüksek gelir potansiyeli bulunan meslekler arasında gösteriliyor. Güncel maaş verilerinde deneyimli kontrolörlerin aylık kazançlarının 100 bin TL'yi rahatlıkla aşabildiği görülüyor.

Sektörel platformlardan elde edilen verilere göre, hava trafik kontrolörleri için aylık ortalama kazanç 86 bin 700 TL seviyesinde seyrederken, kıdem ve tazminatlarla birlikte en yüksek ücretler 126 bin 400 TL ve üzerine kadar çıkabiliyor. Yeni başlayan personelin gelirleri ise görev yeri, unvan ve tazminat kalemlerine göre değişkenlik gösteriyor.

UÇAKLARIN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU OLUYORLAR

Hava trafik kontrolörleri, uçakların havalimanlarına iniş ve kalkış süreçlerini yönetiyor. Pilotlarla telsiz üzerinden iletişim kuran çalışanlar, uçakların birbirine güvenli mesafede ilerlemesini sağlıyor.

Kontrolörler yalnızca kulelerde görev yapmıyor. Radar merkezlerinde çalışan personel de uçuş güzergâhlarını takip ediyor, hava trafiğini düzenliyor ve pilotlara gerekli yönlendirmeleri iletiyor.

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ OLMAK İÇİN HANGİ BÖLÜMDEN MEZUN OLMAK GEREKİYOR?

Hava trafik kontrolörü olmak isteyen adayların öncelikle DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) veya ilgili kurumların yayımladığı işe alım ilanlarındaki eğitim ve başvuru koşullarını karşılaması gerekiyor. Genellikle ilgili 4 yıllık lisans programlarından mezuniyet veya genel lisans mezuniyeti şartı aranabiliyor.

Bunun yanında geçerli bir KPSS puanı, ileri düzey İngilizce yeterliliği (YDS/eşdeğer sınavlar), ICAO standartlarında sağlık kurulu raporu ve adayların mesleki yatkınlığını ölçen özel yetenek sınavları işe alım sürecinde belirleyici oluyor.

İŞE ALIM SÜRECİNDE ZORLU AŞAMALARDAN GEÇİYORLAR

Hava trafik kontrolörlüğü, yüksek dikkat ve anlık karar verme becerisi gerektirdiği için adaylar çok aşamalı testlerden geçiriliyor. Bilgisayar destekli simülasyon ve psikoteknik testler, mülakatlar ve detaylı sağlık kontrolleri sürecin temel adımlarını oluşturuyor.

Özellikle yoğun hava trafiğinde aynı anda çok sayıda uçağı koordine etmek zorunda olan kontrolörlerin, stres altında soğukkanlı ve hatasız karar verebilmesi bekleniyor. Bu yüksek sorumluluk düzeyi, mesleği sektörün en kritik ve uzmanlık gerektiren alanlarından biri haline getiriyor.