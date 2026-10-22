Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan başkanlığında toplanarak yılın yedinci Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

Eylül ayındaki son toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankasının, bu toplantıda alacağı karar ve karar gerekçesi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

100 BAZ PUAN İNDİRİM MASADA

Uluslararası bankaların değerlendirmeleri ve ekonomist anketlerine göre piyasalardaki genel beklenti, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekilmesi yönünde şekilleniyor.

Beklentinin gerçekleşmesi durumunda TCMB, ocak ayından bu yana ilk kez faiz indirimine gitmiş olacak. Öte yandan, enflasyon beklentilerindeki katılık nedeniyle faizlerin yüzde 37'de sabit bırakılabileceğini öngören değerlendirmeler de bulunuyor.

KRİTİK TOPLANTI ÖNCESİ PİYASADA SON DURUM

Kritik faiz kararı öncesinde döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik görülüyor. Dolar/TL kuru faiz kararır öncesinde rekor tazelerken, euro/TL'de de yükselişlerin hakim olduğu görülüyor.

Dolar/TL kuru bugün TSİ 09.40'ta dolar 49,6230 lira seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketliliğin olduğu görülüyor. Euro/TL bugün 09.40'ta 55,93 seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 düşüşle 11.540,61 puandan başladı.

FAİZ KARARI PİYASASI NASIL ETKİLER?

Merkez Bankasının alacağı kararın finansal piyasalar üzerindeki muhtemel yansımaları şu şekilde değerlendiriliyor:

100 Baz Puanlık İndirim Senaryosu: Türk lirası varlıkların getirisini azaltabileceğinden döviz kurları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Borsa İstanbul tarafında ise borçlanma maliyetlerinin düşmesi ve gevşeme beklentileri şirket değerlemelerini destekleyerek hisse senedi piyasasına olumlu yansıyabilir. Ancak metindeki sıkı duruş vurgularının korunması halinde borsadaki yükselişin belirli sektörlerle sınırlı kalabileceği öngörülüyor.

Faizin Sabit Tutulması Senaryosu: Sıkı para politikasının sürdürüldüğü mesajı verileceğinden TL varlıklara olan güveni pekiştirebilir. Bu durumda döviz kurlarındaki baskı hafifleyip yatay seyir izlenebilirken, yüksek faiz ortamının borçlanma maliyetleri üzerindeki yükü nedeniyle borsada kısa vadeli kâr satışları görülebilir.

Olası Faiz Artırımı Senaryosu: Sürpriz bir faiz artışında TL'nin cazibesi artarak döviz kurlarında hızlı bir gerileme yaşanabilir. Buna karşın, artan finansman maliyetlerinin şirket kârlılıkları ve ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturmasıyla borsa tarafında sert satışlar görülebilir.

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