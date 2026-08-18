Türkiye’deki antik Aspendos kentinde sürdürülen arkeolojik kazılarda, M.Ö. 5. yüzyılın son çeyreği ile M.Ö. 4. yüzyıl arasına tarihlenen nadide bir mezar açığa çıkarıldı. Kentte varlığı yeni tespit edilen Doğu Nekropolü’nde yürütülen çalışmalarda, kesme taş plakaların birleştirilmesiyle oluşturulmuş sandık tipi bir mezar bulundu.

Mezar içerisindeki kazılarda, dönemin güreşçilerini tasvir eden 2 bin 400 yıllık gümüş sikkeler ele geçirildi. Sikkelerin üzerinde, sporcuların birbirlerini boyun, kol, bacak ve bel bölgelerinden yakaladığı 10’dan fazla farklı mücadele pozisyonunun gravürlendiği belirlendi. Söz konusu sikkelerin birer özel jeton mu yoksa genel dolaşımdaki bir ödeme aracı mı olduğu yönündeki incelemeler devam ediyor.

SPORCU VEYA GÜREŞÇİ OLABİLİR

İskelet kalıntıları üzerinde yapılan antropolojik analizlerde; iyileşmiş burun kırıkları ve eklem deformasyonları gibi tekrarlayan fiziksel travma izlerine rastlandı. Sikkelerdeki figürler ve kemik yapısındaki bulgular, mezarda yatan kişinin antik dönemde Aspendos’ta yaşamış profesyonel bir sporcu veya güreşçi olduğuna işaret ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile arkeologlar, bugüne kadar hakkında kısıtlı bilgi bulunan Aspendos Klasik Dönemi’ne ait bu keşfin kentin sosyal yapısı, defin gelenekleri ve spor tarihi açısından kritik veriler sunduğunu belirtti.