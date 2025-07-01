ASAL Araştırma Şirketi'nin 12-21 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde yaptığı kamuoyu araştırması, vatandaşların devlet kurumlarına yönelik güven düzeyini ortaya koydu. Ankete katılan vatandaşlara, “Sizce bugün Türkiye’nin en güvenilir kurumu hangisidir?” sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, en yüksek güven oranı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne verildi. Katılımcıların yüzde 18’i TSK’yı Türkiye'nin en güvenilir kurumu olarak tanımladı. TSK'yı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yüzde 13,5 ile takip ederken, Emniyet Genel Müdürlüğü yüzde 10,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ancak dikkat çeken en önemli sonuç, katılımcıların yüzde 24,9’unun “Hiçbir kuruma güvenmiyorum” yanıtını vermesi oldu. Bu oran, listedeki tüm kurumların üzerinde yer alarak Türkiye’deki kurumsal güven erozyonunu gözler önüne serdi.

Bazı dikkat çekici sonuçlar şu şekilde sıralandı:

Cumhurbaşkanlığı: %8,3

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM): %8,1

ÖSYM: %2,2

Yüksek Seçim Kurulu (YSK): %2,0

Diyanet İşleri Başkanlığı: %1,9

Belediyeler ve Yargı: %1,6

TÜİK: %1,3

Bankalar: %1,2

Politikacılar: %1,0

Medya: %0,8