Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 11.62 km derinliğinde gerçekleşti. Tavşancalı/Kulu merkezli depreme ilişkin verileri AFAD paylaştı.
Konya bir kez daha sallandı. Kulu merkezli depremin büyüklüğü 3.6 oldu. Deprem 8.85 km derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2025-03-14
Saat:15:27:14 TSİ
Enlem:38.915 N
Boylam:32.96444 E
Derinlik:8.85 km
Detay:https://t.co/5nsTgvPi7O@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi