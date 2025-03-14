Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 11.62 km derinliğinde gerçekleşti. Tavşancalı/Kulu merkezli depreme ilişkin verileri AFAD paylaştı. 

Konya bir kez daha sallandı. Kulu merkezli depremin büyüklüğü 3.6 oldu. Deprem 8.85 km derinliğinde meydana geldi. 