Türkiye’nin en kritik çerezlik ay çekirdeği üretim üslerinden biri olan Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde beklenen tarımsal hasat dönemi resmen başladı. Geçtiğimiz yıl beklenmeyen don olayları, şiddetli kuraklık ve mantar hastalıkları yüzünden rekoltesinde yüzde 25'lik sert bir kayıp yaşayan bölge üreticisi, bu sezon doğanın cömert yüzüyle karşılaştı. Yurt genelinde etkili olan bereketli yağışların ardından bu yıl rekoltede yüzde 25 oranında belirgin bir yükseliş hesaplanıyor.

9 BİN TONLUK DEV HASAT

Tarlalardan toplanan kaliteli çekirdekler, nemini atıp kurutulmak üzere geniş boş alanlara serilmeye başlandı. İklim şartlarının ve hava sıcaklıklarının tam da ürünün sevdiği seviyelerde seyretmesi, hem tonajı hem de çekirdeğin kalitesini doğrudan artırdı.

Bölgede hem çiftçilik hem de eleme üreticiliği yapan Mustafa Çiftçioğlu (52), bu yılki iklim şartlarının verimi gözle görülür şekilde yükselttiğini belirterek, "1 Eylül itibarıyla ayçiçeği hasadına başlamış durumdayız. Yeşilhisar merkez ve mahalleri olmak üzere 28 bin dekar ekili ayçiçeğimiz var. Resmi rakamlara göre dekardan 350-350 kilo ortalama verim alınıyor. Yaklaşık 9 bin ton civarında yapar inşallah. Bereketli bir sezon olacak tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'AROMASI VE LEZZETİ BÖLGEYE ÖZGÜ'

Erciyes Dağı'nın mikroklimal iklim yapısı sayesinde üretilen ay çekirdeğinin lezzet olarak rakipsiz olduğunu vurgulayan Çiftçioğlu, "Bu yıl yüzde 20-25 gibi verimde yükselme olacak. Yağışların az olmasından dolayı geçen yıl verim düşüktü. Bu yıl kalite de olacak inşallah. Hava şartları güzel gitti. Ayçiçeğinin sevdiği iklim oldu. Yeşilhisar, Erciyes’in eteklerinde olduğu için bizim çekirdekler kaliteli oluyor. Aroması ve lezzeti diğer çekirdeklere göre çok kaliteli. Tonaj beklentimiz iyi" dedi.

"TÜRKİYE'DE ÜRETMEK ZORUNDAYIZ"

Fiyat da önümüzdeki hafta netleşir diyen Çiftçioğlu, "Şu an herhangi bir piyasa kurulmadı. İç piyasaya gönderiyoruz. Ayrıca yurt dışına ağırlıklı Suriye’ye, ihracata gidiyor. Hasat 45 gün sürer. 15 Ekim’e kadar hasadımız olur. Bereketli bir yıl olmasını dilerim, herkese bol kazanç dilerim. Türkiye’de üretmek zorundayız. Yoksa bu çiftçi ekmezse önümüzdeki sene aynı soğan gibi çekirdek de bulamayız" açıklamasında bulundu.