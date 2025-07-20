Kastamonu’daki bir olay, Türkiye’de hayatın nasıl pamuk ipliğine bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Eşinin vefatı sonrası bir süre farklı yerlerde yaşayan Nergiz Acar (65), Abana’ya döndü.
KEMİK AĞRILARINA İYİ GELSİN DİYE GÜNEŞLENMEK İSTEDİ
Abana Gazetesi’nin haberine göre; yaşlı kadın, önceki gün ilçedeki 6 kilometrelik sahile gitti.
Kemik ağrılarını dindirmek için biraz güneşlenmek isteyen Acar, kumlara uzandı.
Bu sırada temizlik için sahile giren Devlet Su İşleri’ne ait dozerin sürücüsü, fark etmediği Acar’ın üzerinden geçti.
Çevredekilerin çığlıklarını duyup durduğunda çok geçti...
15 tonluk dozerin ezdiği kadın, hayatını kaybetti.