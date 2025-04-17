Yüksek üretim maliyetleri nedeniyle son iki yılda hem ihracatta hem de istihdamda kan kaybeden ve rekabetçilikte Asya ülkelerine yenilen hazır giyim sektörü, ABD’nin vergi tarifeleri ile pazar arayışına girecek uluslararası yatırımlardan da umutsuz.

Türkiye’nin önde gelen hazır giyim markalarından olan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) Fast Company ile düzenlediği “Perakende 2025 – Ne Oldu Ne Olacak?” zirvesinde yaptığı konuşmada, ABD’nin açıkladığı yeni tariflerin pahalılık nedeniyle Türkiye’ye avantaj sağlayamayacağını aktardı. “Tekstil ve hazır giyim son iki yılda kan kaybetti. Çinli şirketler de Vietnam ve Bangladeş’e göre artık pahalı kalıyor onlar da farklı ülkelerde yatırım yapıyor. Ancak Türkiye pahalı. Türkiye’ye gelmezler. Türkiye’de hazır giyim ve tekstil yatırımı bu ortamda zor. Kâr değil nasıl az zarar ederiz derdindeyiz” diye konuşan Küçük, iç pazarda turist katkısının geçmişteki kadar olmadığını, vatandaşın fatura, okul parası gibi temel ihtiyaçlara döndüğünü aktardı.

TEŞVİKLERİN ŞANSI YOK

Dünyadan daha pahalı hale gelince yatırım teşviklerinin de başarı şansının olmadığını kaydeden Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise vergi tarifelerine ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Maliyetlerimiz çok yüksek olduğu için yeni tarifeler devreye girse bile ABD pazarında Asyalı ülkelere göre yüzde 20-25 pahalı kalıyoruz. Farkı yüzde 10-15 düzeyine indirebilirsek ABD pazarında ihracatımızı artırma şansımız olabilir.”

Vahap Küçük

Yurt dışından alışverişe yeni tavan gelebilir

- Çin’in etkisi ile e-ithalatın baskısı altında ilerleyen e-ihracat ile ilgili konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, “Çin, bu konuda piyasayı allak bullak etti. Çin’in 50 milyar dolar e-ihracatı var. Bu markaların Türkiye’ye gelmesi piyasayı bozuyor. Bu konuda bakanlık hassas. Belirlenen barem (vergisiz alışveriş tavanı) kurtarmıyorsa 22-23 Euro’ya düşürebilirler” dedi. BMD Başkanı Sinan Öncel ise perakende sektöründe adetsel bazda mart ayı satışlarının geçen yılın mart ayının gerisinde kaldığını kaydetti.