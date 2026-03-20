Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre böbrek fonksiyonlarında kalıcı hasara yol açan ve temel hormonal ihtiyaçların giderilmesini engelleyen kronik böbrek hastalığı resmi olarak bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Uzmanlar kronik böbrek hastalığının ortalama olarak her 6 yetişkinden birini etkilediğini açıkladı. Hastalığın ilerleyişi çoğu zaman sessiz bir şekilde gerçekleşirken hastalığın ilerlemesi diyaliz ve böbrek nakli gibi ciddi tedavileri gerektiriyor.

MİLYONLARCA KİŞİ RİSK ALTINDA

Araştırmalar Türkiye'de her 6 yetişkinden birinin kronik böbrek hastalığı ile mücadele ettiğini gösteriyor. Dünya genelde ise toplamda 850 milyon gibi ciddi bir hasta sayısına ulaşan kronik böbrek hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 milyonun üzerinde. Elde edilen veriler kronik böbrek hastalığının hem ulusal hem küresel ölçekte ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor.

70 BİN KİŞİ TEDAVİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kronik böbrek hastalığı nedeniyle diyaliz tedavisi alan kişilerin sayısının 70 bin olduğu da açıklandı. Ülke genelinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı 598 hastane ve 969 merkezde tedaviler sürdürülüyor.

Uzmanlar aynı zamanda kronik böbrek hastalığının en yaygın nedenleri obezite, hipertansiyon ve diyabet olarak görülüyor. Hastalıkların erken dönemde teşhis edilmesi ve kontrol altında tutulması tedavi için kritik önem taşıyor.

ERKEN TANI VE DOĞRU TEDAVİ ÖNEM TAŞIYOR

Böbrek hastalıklarının ciddi seviyeye yükselmeden önce herhangi bir belirti göstermemesi riski güçlendiriyor. Bu sebeple uzmanlar düzenli sağlık kontrollerinin önemine vurgu yapıyor. Hastalığın erken aşamada tanımlanması ve tedaviye başlanması için Sağlık Bakanlığı tarafından Hastalık yönetimi Platformu ile aile hekimleri bireyleri düzenli şekilde takip ediyor.

Uzmanlar düzenli sağlık kontrollerinin yanı sıra düzenli ve dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, fiziksel aktivite ve zararlı alışkanlıkları terk etmenin de hastalığın ilerleyişini durdurma yolunda ciddi fayda sağladığını belirtiyor.