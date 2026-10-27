Türkiye'de il statüsü kazanma kriterlerini taşıyan ilçe sayısı hazırlanan son değerlendirme raporuyla 24'ü aştı. TBMM gündemine taşınması beklenen bu yasal düzenleme, son 26 yılın ardından idari haritanın yeniden çizilmesi ve yeni il merkezlerinin kurulması anlamına geliyor.
İLK SIRADA YER ALAN EN GÜÇLÜ BEŞ ADAY
Hazırlanan değerlendirmelerde turizm, sanayi ve ticaret hacmi bakımından mevcut birçok ili geride bırakan beş ilçe en güçlü adaylar arasında bulunuyor. 359 bini aşan nüfusuyla Antalya'nın Alanya ilçesi listenin ilk basamağında yer alıyor. Güney Marmara'nın stratejik liman ve sanayi kenti Bandırma, Kuzey Ege'nin turizm merkezi Edremit, Muğla'nın ticaret ve turizm aksı Fethiye ile Aydın'ın tarım üssü Nazilli, il olma koşullarını en yüksek oranda sağlayan merkezler olarak öne çıkıyor.
BİR İLÇENİN İL OLMASI İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Bir yerleşim yerinin il statüsüne yükseltilmesinde yalnızca nüfus verileri yeterli kabul edilmiyor. Temel kriterler arasında ilçenin en az 100 bin nüfusa sahip olması, mevcut il merkezine en az 30 ila 50 kilometre mesafede bulunması, ekonomik gelişmişlik düzeyi, ulaşım bağlantıları ve çevresindeki ilçeleri yönetebilecek idari hinterlanda sahip olması yer alıyor. Bu koşulları sağlayan merkezlerin il yapılmasıyla birlikte mevcut büyükşehir ve il merkezlerinin idari yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.
İL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN TÜM İLÇELER
Kriterleri karşılayan ve idari dönüşüm dosyasında adı geçen ilçeler şu şekilde sıralandı:
Alanya (Antalya)
Tarsus (Mersin)
Çorlu (Tekirdağ)
İnegöl (Bursa)
Siverek (Şanlıurfa)
Manavgat (Antalya)
İskenderun (Hatay)
Fethiye (Muğla)
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Edremit (Balıkesir)
Karadeniz Ereğli (Zonguldak)
Erciş (Van)
Bandırma (Balıkesir)
Cizre (Şırnak)
Nazilli (Aydın)
Ünye (Ordu)
Ergani (Diyarbakır)
Konya Ereğli (Konya)
Lüleburgaz (Kırklareli)
Kahta (Adıyaman)
Kozan (Adana)
Elbistan (Kahramanmaraş)
Polatlı (Ankara)
Midyat (Mardin)
Yüksekova (Hakkari)
Akhisar (Manisa)
YASAL DÜZENLEME MECLİS'TEN NASIL GEÇECEK?
Bir ilçenin il statüsü kazanması idari bir kararla değil, doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilecek bir kanun maddesiyle yürürlüğe giriyor. İlgili bakanlıkların yürüttüğü saha incelemeleri ve altyapı raporlarının tamamlanmasının ardından hazırlanacak yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanması gerekiyor. Kabul edilen kanun Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren ilgili ilçeler Türkiye'nin yeni illeri olarak kayıtlara geçecek.
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