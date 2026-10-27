YASAL DÜZENLEME MECLİS'TEN NASIL GEÇECEK?

Bir ilçenin il statüsü kazanması idari bir kararla değil, doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilecek bir kanun maddesiyle yürürlüğe giriyor. İlgili bakanlıkların yürüttüğü saha incelemeleri ve altyapı raporlarının tamamlanmasının ardından hazırlanacak yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanması gerekiyor. Kabul edilen kanun Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren ilgili ilçeler Türkiye'nin yeni illeri olarak kayıtlara geçecek.