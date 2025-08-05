Bir zamanlar Türkiye'de de popüler olan Japon teknoloji devi Hitachi, ev aletleri birimini satmayı planladığını duyurdu. Nikkei gazetesi, şirketin bu adımı, sosyal altyapı ve dijital alanlara odaklanma stratejisinin bir parçası olarak attığını bildirdi.

Haberde, satışın yaklaşık 100 milyar yen (yaklaşık 679 milyon dolar) veya daha yüksek bir bedelle gerçekleşebileceği ifade edildi. Hitachi'nin beyaz eşya işini devralmak üzere birçok şirketle temasa geçtiği belirtilirken, Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung Electronics’in potansiyel alıcılar arasında yer aldığı bilgisine yer verildi.

NİHAİ KARAR HENÜZ VERİLMEDİ

Ancak Hitachi, ev aletleri biriminin markaya kattığı tüketici bilinirliği nedeniyle, söz konusu işletmeyi elinde tutma seçeneğini de masada tutuyor. Şirketin nihai kararını ilerleyen süreçte vereceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE BİR DÖNEM YOK SATIYORDU

Hitachi, özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllarda Türkiye pazarında radyo ve teyp ürünleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştı. Markanın o dönemdeki ürünleri, dayanıklılığı ve ses kalitesiyle uzun yıllar boyunca tercih edilmişti.