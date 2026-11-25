Kişisel bakımda temizliğin en temel parçası olan duş lifleri hakkında yıllardır süren hijyen tartışması somut bir deneyle yanıt buldu. Gözenek tutmadığı gerekçesiyle tercih edilen modern hazır lifler ile evlerde örülen klasik iplik lifler, aynı kullanım koşullarında mikroskop altına yatırıldı.

İKİ HAFTA BOYUNCA SIRAYLA TEST EDİLDİ

Deney öncesinde her iki lif de alkol yardımıyla tamamen steril hale getirilerek mikroorganizmalardan arındırıldı. Ardından aynı kişi on dört gün boyunca dönüşümlü olarak bir gün hazır lifi, diğer gün ise el örgüsü lifi kullanarak duş aldı. Sürenin tamamlanmasıyla alınan sürüntü örnekleri, bakterilerin gelişimini gözlemlemek için üç gün boyunca özel besi ortamında bekletildi.

GELENEKSEL ÖRGÜ LİF HAZIR LİFLERİ GERİDE BIRAKTI

Üç günlük bekleme süresinin ardından incelenen örnekler, hazır liflerin sanıldığı kadar masum olmadığını gösterdi. Arada devasa bir uçurum olmasa da el örgüsü kumaş lifteki bakteri üremesinin silikon liften daha az olduğu tespit edildi. Silikon yüzeylerin bakteri üretmeye daha yatkın göründüğünü aktaran Özkara, esprili bir dille büyüklere seslenerek yeniden el örgüsü lif yapmaları çağrısında bulundu.

BANYODAKİ NEM VE ÖLÜ DERİ GİZLİ TEHLİKE SAÇIYOR

Dermatolog Melissa Piliang ise hangi lif türü tercih edilirse edilsin asıl tehlikenin banyodaki nem olduğuna dikkat çekiyor. Liflerin dokulu yapısı yıkanma sırasında ciltten arındırılan ölü deriyi içine hapsediyor. Sürekli ıslak kalan banyo ortamında hiçbir zaman tam kurumayan bu lifler, mikroorganizmaların hızla çoğalması için kusursuz bir üreme alanına dönüşüyor.

CİLT SAĞLIĞI İÇİN BANYO DIŞINDA KURUTMAK ŞART

Uzmanlar cilt enfeksiyonlarının önüne geçmek için her duş sonrasında lifin sabun kalıntılarından tamamen arındırılarak sıkılmasını ve duş kabini yerine hava alan serin bir yerde kurutulmasını öneriyor. Haftada bir kez derinlemesine temizlik yapılması gerektiğini vurgulayan dermatologlar, daha az kalıntı tutması ve çok daha hızlı kuruması nedeniyle klasik kumaş bezler ile el örgüsü liflerin daha güvenli bir seçenek olduğunu belirtiyor.