Sağlıklı olduğu düşünülerek tüketiliyor ancak faydadan çok zarar verebiliyor. Beslenme uzmanlarına göre bazı tahıl ürünleri, üretim sırasında geçirdiği yoğun işlemler nedeniyle besin değerinin önemli bölümünü kaybediyor. Özellikle irmik, hazır yulaf lapası ve beyaz pirinç, sık tüketilmemesi gereken besinler arasında gösteriliyor.

TAM TAHILLAR DAHA FAZLA BESİN DEĞERİ TAŞIYOR

Tahılların besin değerini belirleyen en önemli unsurlardan biri, ne kadar işlemden geçirildikleri. Tam tahıllı ürünlerde vitamin, mineral ve lif bakımından zengin dış kabuk korunurken yoğun işlem gören ürünlerde bu değerlerin önemli bir bölümü kayboluyor. Geriye ise çoğunlukla hızlı sindirilen karbonhidratlar kalıyor. Bu durum kan şekerinin daha hızlı yükselmesine ve tokluk süresinin kısalmasına neden olabiliyor.

İRMİK LAPASI BESİN DEĞERİNİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ KAYBEDİYOR

Geçmişte özellikle çocuklar için besleyici bir seçenek olarak görülen irmik lapası, yoğun işlemden geçirilen buğdaydan elde ediliyor. Üretim sırasında buğdayın besin değeri yüksek kısımlarının uzaklaştırılması, irmiğin lif ve vitamin içeriğini azaltıyor. Uzun süre tokluk sağlamayan bu besin, tüketildikten kısa süre sonra yeniden acıkmaya neden olabiliyor. Ayrıca içerdiği fitin maddesi, kalsiyum ve demir emilimini olumsuz etkileyebiliyor.

HAZIR YULAF LİF VE BESİN DEĞERİ AÇISINDAN GERİDE KALIYOR

Tam tahıllı yulafın aksine, sıcak su eklenerek hazırlanan paketli yulaf çeşitleri işlenme sürecinde bazı besin öğelerini kaybediyor. Özellikle şeker ve aroma vericiler eklenen ürünler, kan şekerinde hızlı yükselişlere yol açabiliyor. Uzmanlar, hazır yulaf lapaları yerine tam tahıllı yulafın tercih edilmesini öneriyor.

BEYAZ PİRİNÇTE NİŞASTA ORANI ÖNE ÇIKIYOR

Pirinç, doğal halinde kahverengi bir görünüme sahipken beyaz pirinç elde edilirken tanenin besin değeri yüksek dış katmanları uzaklaştırılıyor. Bu işlem sonucunda pirincin lif, vitamin ve mineral içeriği azalırken nişasta oranı öne çıkıyor.

Beyaz pirincin sık tüketilmesi de diyabet ve obezite riskindeki artışla ilişkilendiriliyor.