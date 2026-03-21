FAALİYET ALANINI KOZMETİĞE KAYDIRACAK

Dove sabunlarından Hellmann’s soslarına kadar geniş bir yelpazede üretim yapan tüketici ürünleri devi Unilever, portföyünde köklü bir değişikliğe gidiyor. The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket, gıda birimini ana bünyeden ayırarak ABD merkezli baharat ve sos üreticisi McCormick ile birleştirmek üzere görüşmeler yürütüyor.

ODAK NOKTASI KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK OLACAK

Bu stratejik hamle, son yıllarda küresel devlerin hantal yapılarından kurtulma ve iş kollarını sadeleştirme trendinin bir parçası olarak görülüyor. Birleşmenin gerçekleşmesi durumunda İngiltere merkezli Unilever; tamamen güzellik, kişisel bakım ve ev bakım ürünlerine odaklanan bir yapıya bürünecek.

Piyasa değeri yaklaşık 140 milyar dolar olan Unilever’in, içinde Knorr bulyonlarını da barındıran gıda biriminin on milyarlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, tamamı hisse değişimi yoluyla gerçekleşecek anlaşmanın birkaç hafta içinde duyurulabileceği belirtiliyor.

SOS VE BAHARAT İMPARTORLUĞU GENİŞLİYOR

Maryland merkezli McCormick, ikonik kırmızı kapaklı baharatlarının yanı sıra French’s hardalları, Old Bay çeşnileri ve Cholula acı sosları gibi markaların da sahibi. Yaklaşık 14,8 milyar dolar piyasa değerine sahip olan şirket, gıda dünyasındaki yerini bu birleşme ile perçinlemeyi hedefliyor.

YILLARDIR SÜREN DÖNÜŞÜMÜN SON HALKASI

Unilever, son yıllarda portföyünü optimize etmek için köklü adımlar atıyor. Şirket, geçtiğimiz yıl Magnum, Ben & Jerry’s ve Breyers gibi markaları içeren dondurma birimini ayırarak bağımsız bir şirket haline getirmişti.

CEO Fernando Fernandez, Aralık ayında yaptığı açıklamada büyük çaplı "dönüştürücü" satın almaların gündem dışı olduğunu, odak noktalarının güzellik ve kişisel bakım alanındaki küçük ölçekli eklemeler olacağını sinyalini vermişti.

AKTİVİST YATIRIMCI ETKİSİ

Şirketteki bu yapısal değişim rüzgarlarında, 2022 yılında yönetim kuruluna giren aktivist yatırımcı Nelson Peltz’in etkisi dikkat çekiyor. Daha önce Procter & Gamble, Dow-DuPont ve General Electric gibi devlerin sadeleşme süreçlerinde kilit rol oynayan Peltz, büyük konglomeratların bölünerek daha verimli hale getirilmesi konusundaki ısrarcı tavrıyla tanınıyor.