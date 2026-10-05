Türkiye’de valilerin doğum yerleri üzerinden hazırlanan listede, bugüne kadar hiç vali çıkarmadığı belirtilen şehirler sıralandı. Açıklanan verilere göre 40 şehir listede yer alırken, Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinden illerin bulunması dikkat çekti.

40 ŞEHİR LİSTEDE YER ALDI

Hiç vali çıkarmadığı belirtilen şehirler arasında Adıyaman, Afyonkarahisar, Artvin, Aydın, Bartın, Bayburt, Bilecik, Burdur ve Bursa bulunuyor. Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul ve Karaman da listede yer aldı.

TÜRKİYE'DE HANGİ ŞEHİRLER HİÇ VALİ ÇIKARMADI?

ulkemiz.turkiye'de paylaşılan listeye göre hiç vali çıkarmadığı belirtilen 40 şehir şöyle:

Adıyaman Afyonkarahisar Artvin Aydın Bartın Bayburt Bilecik Burdur Bursa Çankırı Denizli Diyarbakır Erzincan Gaziantep Gümüşhane Hakkari Iğdır Isparta İstanbul Karaman Kars Kırıkkale Kırklareli Kilis Kütahya Manisa Mersin Muğla Nevşehir Osmaniye Samsun Siirt Şanlıurfa Şırnak Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

İSTANBUL VE BURSA DA LİSTEDE

Listede Türkiye’nin nüfus bakımından öne çıkan şehirlerinden İstanbul ve Bursa da bulunuyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Diyarbakır, Samsun ve Manisa da hiç vali çıkarmadığı belirtilen şehirler arasında gösterildi.

LİSTE TÜRKİYE'NİN FARKLI BÖLGELERİNE UZANIYOR

Açıklanan 40 şehir arasında Marmara’dan Ege’ye, Karadeniz’den Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya kadar farklı bölgelerden iller bulunuyor. Kırklareli, Muğla, Kars, Van, Tunceli, Şırnak ve Zonguldak listede yer alan diğer şehirler arasında bulunuyor.

HANGİ ŞEHİRLER LİSTEDE YER ALMADI?

Paylaşılan verilere göre 40 şehir hiç vali çıkarmayan iller arasında gösterilirken, listede bulunmayan diğer şehirler bu kapsamın dışında kaldı. Liste, valilerin doğum yerleri esas alınarak şehir bazında yapılan sınıflandırmayı ortaya koyuyor.