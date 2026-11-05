DenizBank, müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajıyla Garanti BBVA ile yürütülen Bonus programı ortaklığının sona ereceğini duyurdu. Yapılan sözleşme değişikliği doğrultusunda, 6 Aralık 2026 tarihinden itibaren DenizBank kredi kartlarının kullanım koşullarında önemli değişiklikler gerçekleşecek. BONUS ÖZELLİKLERİ VE PUAN KAZANIMI SONA ERİYOR Bankanın ilettiği bilgilendirmede, 6 Aralık 2026 tarihi itibarıyla mevcut kartların Bonus niteliğinin kalkacağı ifade edildi. Belirtilen tarihten sonra Bonus üye iş yerlerinde Bonus puan kazanımı, biriken puanların kullanımı ve Bonus üzerinden taksitli işlem yapılması mümkün olmayacak. KARTLARDA YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI Mevcut iş birliğinin sona ermesiyle birlikte DenizBank, kredi kartı altyapısında yeni bir sürecin başlayacağını belirtti. Önümüzdeki dönemde kart sahiplerine sunulacak yeni kart özellikleri ve kullanım detaylarının banka tarafından paylaşılacağı kaydedildi.

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