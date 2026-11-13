Türkiye'nin doğal güzellikleriyle dikkat çeken noktalarından biri olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Esenkıyı köyü, sıra dışı coğrafi konumuyla ilgi çekiyor. Bir tarafında Van Gölü, diğer tarafında ise Arin Gölü bulunan köy, iki gölün arasında kalan yerleşim yerlerinden biri.

BİR YANINDA VAN, DİĞER YANINDA ARİN GÖLÜ

Esenkıyı köyünü farklı kılan en önemli özellik, iki ayrı göle yakın konumda bulunması. Köyün güneyinde Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, kuzeyinde ise doğal güzelliğiyle bilinen Arin Gölü yer alıyor. Her iki göle de kıyısı bulunan yerleşim yeri, bu özelliğiyle bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

KÖYÜN ARKASINDA İSE SÜPHAN DAĞI VAR

Köyün en dikkat çeken bir diğer özelliği ise Süphan Dağı'nın eteklerinde bulunması. 4 bin 58 metre yüksekliğindeki dağın çevresinde şekillenen coğrafya, köye farklı bir manzara kazandırıyor. Göl manzaralarıyla dağ siluetinin bir araya geldiği bölge, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Van Gölü ve Arin Gölü arasında kalan Esenkıyı köyü, bulunduğu konum sayesinde bölgenin ilgi çekici yerleşim yerleri arasında gösteriliyor.