Gastronomi dünyasının en pahalı ürünleri arasında yer alan beyaz havyar, alışılmış havyar çeşitlerinden farklı olarak balık yumurtalarından değil, kara salyangozlarının yumurtalarından elde ediliyor. Kilogram fiyatı binlerce Euro'ya ulaşan bu özel ürün, zahmetli üretim süreci ve sınırlı miktarda elde edilmesiyle dikkat çekiyor. Türkiye'de de üretimi yapılan beyaz havyar, özellikle yurt dışındaki lüks gastronomi pazarında ilgi görüyor.

BALIK YUMURTASI DEĞİL, SALYANGOZ YUMURTASI

Gastronomide "Caviar d'escargot" adıyla bilinen beyaz havyar, özel çiftliklerde yetiştirilen kara salyangozlarının yumurtalarından hazırlanıyor. Beyaz ve inciyi andıran görünümüyle diğer havyar çeşitlerinden ayrılan ürün, özellikle Helix Aspersa Maxima türü salyangozlardan elde ediliyor. Üretim süreci oldukça zahmetli ilerliyor. Salyangozların bıraktığı yumurtalar özenle toplanıyor, temizleniyor ve tek tek ayıklanarak işleniyor. Sınırlı miktarda elde edilmesi ve yoğun el emeği gerektirmesi, beyaz havyarın yüksek fiyatlı ürünler arasında yer almasına neden oluyor.

KİLOGRAM FİYATI 150 BİN LİRAYI AŞIYOR

Beyaz havyarın uluslararası pazardaki kilogram fiyatı yaklaşık 3 bin Euro seviyesine kadar çıkıyor. Bu tutar, döviz kuruna bağlı olarak 150 bin liranın üzerinde bir değere karşılık geliyor. Ürünün fiyatını belirleyen unsurlar arasında üretimin sınırlı olması, toplama ve işleme aşamalarının zahmetli yürütülmesi ve lüks restoranlara hitap etmesi bulunuyor. Beyaz havyar, özellikle özel gastronomi menülerinde ve seçkin şarküterilerde tercih ediliyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİMİN ADRESLERİNDEN BİRİ TRABZON BİRİ BURDUR

Türkiye'de beyaz havyar üretimi için çalışmalar yürütülen yerlerin başında Trabzon geliyor. Ortahisar ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde kurulan tesiste kara salyangozu yetiştiriciliği yapılıyor. Bulgaristan'dan getirilen anaç ve yavru salyangozlarla başlatılan üretimde, yumurtaların işlenerek beyaz havyara dönüştürülmesi hedefleniyor.

Bunun yanı sıra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde de kara salyangozu yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu tesislerde yetiştirme koşulları ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi üzerine araştırmalar yapılıyor.