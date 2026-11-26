Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmesi beklenen İkinci Köprü ve şehir geçişi projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Yıllardır gündemde olan yatırımın sözleşmesi imzalanırken, proje kapsamında hayata geçirilecek çalışmaların teknik detayları da belli oldu.

Birecik’in ulaşım sorunlarını hafifletmesi hedeflenen İkinci Köprü ve şehir geçişi projesinde sözleşme aşaması tamamlandı. Projenin hayata geçirilmesi için gerekli imzaların atılmasıyla birlikte çalışmaların önündeki önemli aşamalardan biri geride kaldı.

3,5 KİLOMETRELİK YOL VE TÜNEL İNŞA EDİLECEK

Proje kapsamında 3,5 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol yapılacak. Ayrıca 195 metre uzunluğunda çift tüplü tünel inşa edilecek.

Çalışmaların en dikkat çeken bölümünü ise Fırat Nehri üzerinde yapılması planlanan köprü oluşturuyor. Bu kapsamda nehir üzerine toplam 1.197 metre uzunluğunda çift köprü inşa edilecek.