Otomobil satın alırken fiyat ve donanım özelliklerinin yanı sıra aracın ikinci el piyasasındaki talebi de önem taşıyor. İkinci elde daha hızlı alıcı bulan modeller, araçlarını satmak isteyen kullanıcıların daha kısa sürede satış yapabilmesine imkan sağlıyor.

İKİNCİ ELDE 6 MODEL ÖNE ÇIKTI

Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasında satış hızıyla öne çıkan modeller arasında sedan ve hatchback araçlar bulunuyor. Açıklanan listede Renault, Fiat, Toyota, Honda ve Hyundai modelleri yer aldı.

Listenin ilk sırasında Renault Megane yer aldı. Fiat Egea 2’nci sırada bulunurken Toyota Corolla 3’üncü, Renault Clio ise 4’üncü sırada yer aldı. Listenin son 2 sırasında Honda Civic ve Hyundai i20 bulunuyor.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ ELİ EN HIZLI SATILAN 6 OTOMOBİL

Açıklanan sıralama şöyle:

1. Renault Megane

2. Fiat Egea

3. Toyota Corolla

4. Renault Clio

5. Honda Civic

6. Hyundai i20

İKİNCİ ELDE TALEP SATIŞ SÜRESİNİ ETKİLİYOR

Bir otomobilin ikinci el piyasasında gördüğü talep, satış süresini doğrudan etkileyen unsurlar arasında bulunuyor. Yoğun talep gören modeller, benzer koşullardaki diğer araçlara kıyasla daha kısa sürede alıcı bulabiliyor.

Aynı modelde bile aracın yaşı, kilometresi, donanım seviyesi, bakım ve hasar geçmişi ile belirlenen satış fiyatı alıcı bulma süresini değiştirebiliyor. Bu nedenle listedeki sıralama modellerin genel ikinci el talebini gösterirken her ilan için aynı satış süresini ifade etmiyor.