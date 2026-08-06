Türkiye haritasının yeniden şekillenmesine yol açabilecek il düzenlemesiyle ilgili detaylar netleşiyor. Seçim öncesinde Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışma kapsamında, gerekli şartları taşıyan 25 büyük ilçenin il statüsüne kavuşması öngörülüyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde Türkiye'deki 81 olan il sayısı 106'ya yükselecek. Bu değişimle birlikte yeni verilecek plaka kodları ve aynı ismi taşıyan ilçelerin durumuna ilişkin hukuki ve idari tartışmalar da baş gösterdi.

İL STATÜSÜ İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Bir ilçenin il statüsüne yükseltilebilmesi için belirli kriterleri eksiksiz karşılaması şart koşuluyor. Bu kapsamda adayın en az 100 bin nüfusa sahip olması, bağlı bulunduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta yer alması ve ekonomik açıdan kendi kendine yetebilecek altyapıyı sağlaması gerekiyor.

Nüfusu ve ekonomik potansiyeliyle mevcut pek çok ili geride bırakan Alanya ve Tarsus gibi gelişmiş ilçeler, aranan şartları taşıdıkları için listenin ilk sıralarında değerlendiriliyor.

100 NUMARALI PLAKA HANGİ İLÇENİN OLACAK?

Çalışmada öne çıkan pürüzlerden biri de aynı adı taşıyan ilçelerin il olması durumunda yaşanabilecek karmaşa olarak gösteriliyor. Zonguldak Ereğli ve Konya Ereğli'nin aynı anda il yapılması halinde resmi adlandırmaların nasıl düzenleneceği inceleniyor.

Diğer taraftan yeni illere verilecek plaka kodları da kamuoyunda geniş yer buluyor. 82'den başlayıp 106'ya kadar devam edecek sıralamada, sembolik değeri yüksek olan "100" numaralı plaka kodunun hangi ilçeye verileceği heyecanla takip ediliyor.

İL OLMASI BEKLENEN İLÇELER HANGİSİ?

İl statüsü kazanması beklenen 25 ilçe şu şekilde sıralanıyor:

İnegöl (Bursa)

Manavgat (Antalya)

Alanya (Antalya)

Çorlu (Tekirdağ)

İskenderun (Hatay)

Polatlı (Ankara)

Midyat (Mardin)

Fethiye (Muğla)

Akhisar (Manisa)

Tarsus (Mersin)

Ereğli (Zonguldak)

Edremit (Balıkesir)

Erciş (Van)

Siverek (Şanlıurfa)

Bandırma (Balıkesir)

Cizre (Şırnak)

Nazilli (Aydın)

Ereğli (Konya)

Lüleburgaz (Kırklareli)

Ünye (Ordu)

Ergani (Diyarbakır)

Kahta (Adıyaman)

Kozan (Adana)

Elbistan (Kahramanmaraş)

Yüksekova (Hakkari)

Henüz TBMM'ye sunulmuş resmi bir kanun teklifi bulunmazken, hazırlıkların mutfak safhasında devam ettiği ifade ediliyor. Düzenlemeyle ilgili kesin detayların ve nihai ilçe listesinin teklifin Meclis Başkanlığına sunulmasıyla netlik kazanması bekleniyor.