Türkiye’nin farklı bölgelerinden kuş gözlemcilerini ağırlayan Hancağız Barajı, bu kez sıra dışı bir misafire ev sahipliği yaptı. Zengin kuş çeşitliliğiyle bilinen bölgede, “takkeli cılıbıt” (Thinornis tricollaris) türü ilk kez görüntülendi.

TÜRKİYE LİSTESİNE 504. TÜR EKLENDİ

Fotoğrafçı Yakup Yener tarafından kaydedilen bu nadir tür, Türkiye’de gözlemlenen 504. kuş türü olarak kayıtlara geçti. Türün duyulmasının ardından Hancağız Barajı, çok sayıda kuş gözlemcisinin uğrak noktası haline geldi.

'FARKLI OLDUĞUNU HEMEN ANLADIM'

Göç dönemlerinde sulak alanları düzenli olarak ziyaret ettiğini belirten Yener, barajda diğer türler arasında dikkat çeken farklı bir kuş fark ettiğini söyledi. Yaklaştıkça bu kuşun “takkeli cılıbıt” olduğunu anladığını ifade eden Yener, Türkiye için oldukça özel bir ana tanıklık ettiğini vurguladı.

Yener ayrıca, Hancağız Barajı’nın kuş gözlemcileri için sürprizler sunmaya devam ettiğini belirterek, bölgenin korunması adına ava kapatılması gerektiğini dile getirdi.

TAKKELİ CILIBITIN ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sahra Altı Afrika ve Madagaskar kökenli olan “takkeli cılıbıt”, kırmızı göz halkası ve başını çevreleyen belirgin beyaz tacıyla öne çıkıyor. Genellikle yerleşik bir yaşam sürse de göç dönemlerinde beklenmedik hareketler sergileyebiliyor.

“forbes cılıbıtı” ile benzerlik gösteren bu tür; beyaz alnı ve daha ince göğüs bandı sayesinde diğer türlerden ayrılıyor.